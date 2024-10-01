قيمة إكس الحالية تقل عن ربع ما دفعه إيلون ماسك للاستحواذ عليها - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) تواصل قيمة منصة“إكس” -المعروفة سابقًا باسم“تويتر”- تراجعها وتعد حاليًا أقل من ربع ما دفعه الملياردير“إيلون ماسك” للاستحواذ عليها في عام 2022.
عدل صندوق“بلو شيب جروث” -التابع لشركة“فيدليتي” والذي يمتلك حصة في شركة التواصل الاجتماعي- في إفصاح قدمه قيمة حيازته في المنصة مرة أخرى، والذي أظهر أن قيمة“إكس” الحالية أقل من 25% من مبلغ 44 مليار دولار دفعه“ماسك” للاستحواذ عليها.
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وللتوضيح، عندما اشترى“ماسك” المنصة استثمرت“فيدليتي” 19.66 مليون دولار بها، لكن اعتبارًا من نهاية يوليو كانت قيمة تلك الأسهم 5.5 مليون دولار فقط، أي أن القيمة الإجمالية لـ“إكس” تبلغ 9.4 مليار دولار ، حسبما نقلت“فورتشن”.
ونظرًا لأن“إكس” ليست شركة عامة، فإن تقرير الإفصاح من“فيدليتي” يعد أحد أفضل السبل للوصول إلى قيمة المنصة.
بالفعل تراجعت إيرادات الإعلانات التي حققها“إكس” -التي تشكل ما يتراوح بين 70% و75% من إجمالي الإيرادات- في العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار، أي حوالي نصف ما جمعته في 2022.
المصدر:
MENAFN01102024000202011048ID1108733152
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