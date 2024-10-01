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قيمة إكس الحالية تقل عن ربع ما دفعه إيلون ماسك للاستحواذ عليها - جريدة البورصة

10/1/2024 4:43:56 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تواصل قيمة منصة“إكس” -المعروفة سابقًا باسم“تويتر”- تراجعها وتعد حاليًا أقل من ربع ما دفعه الملياردير“إيلون ماسك” للاستحواذ عليها في عام 2022.

عدل صندوق“بلو شيب جروث” -التابع لشركة“فيدليتي” والذي يمتلك حصة في شركة التواصل الاجتماعي- في إفصاح قدمه قيمة حيازته في المنصة مرة أخرى، والذي أظهر أن قيمة“إكس” الحالية أقل من 25% من مبلغ 44 مليار دولار دفعه“ماسك” للاستحواذ عليها.

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وللتوضيح، عندما اشترى“ماسك” المنصة استثمرت“فيدليتي” 19.66 مليون دولار بها، لكن اعتبارًا من نهاية يوليو كانت قيمة تلك الأسهم 5.5 مليون دولار فقط، أي أن القيمة الإجمالية لـ“إكس” تبلغ 9.4 مليار دولار ، حسبما نقلت“فورتشن”.

ونظرًا لأن“إكس” ليست شركة عامة، فإن تقرير الإفصاح من“فيدليتي” يعد أحد أفضل السبل للوصول إلى قيمة المنصة.

بالفعل تراجعت إيرادات الإعلانات التي حققها“إكس” -التي تشكل ما يتراوح بين 70% و75% من إجمالي الإيرادات- في العام الماضي إلى 2.5 مليار دولار، أي حوالي نصف ما جمعته في 2022.


المصدر:

MENAFN01102024000202011048ID1108733152

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