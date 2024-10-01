عمومية العربية للأدوية تُقر توزيع 8.35 جنيه للسهم - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع نقدي على المساهمين بواقع 8.35 جنيه للسهم عن العام المالي الماضي.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.

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وكان اعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2024- 2025) بمستهدف ربح 182.1 مليون جنيه، مقارنة بربح مستهدف 97.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.

وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 1.38 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 775.9 مليون جنيه إيرادات متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.