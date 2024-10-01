عمومية العربية للأدوية تُقر توزيع 8.35 جنيه للسهم - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) أقرت الجمعية العامة العادية لشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، توزيع نقدي على المساهمين بواقع 8.35 جنيه للسهم عن العام المالي الماضي.
واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للعام المالي الماضي.
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وكان اعتمد مجلس إدارة شركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية، الموازنة التقديرية للعام المالي المقبل (2024- 2025) بمستهدف ربح 182.1 مليون جنيه، مقارنة بربح مستهدف 97.7 مليون جنيه بنهاية العام المالي الجاري.
وتستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 1.38 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل، مقابل 775.9 مليون جنيه إيرادات متوقع تحقيقها بنهاية العام المالي الجاري.
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