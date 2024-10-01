Tuesday, 01 October 2024 02:02 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء بأريحا ويخطر بهدم اثنين آخرين

10/1/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) أريحا/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلين في قرية الديوك التحتا شمال مدينة أريحا، كما أخطرت بهدم منزلين آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات ثقيلة اقتحمت الديوك التحتا، وهدمت منزلين قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، مضيفا أن قوات الاحتلال سلمت إخطارين لمنزلين آخرين.

ويأتي هذا الهدم رغم قرار سلطات الاحتلال قبل نحو شهر بتجميد هدم 32 منزلا في حي الديوك التحتا غرب مدينة أريحا

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى عمليات هدم متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستعماري.

وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من أكتوبر الماضي قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية.

MENAFN01102024000205011050ID1108733101

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث