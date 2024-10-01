الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء بأريحا ويخطر بهدم اثنين آخرين

(MENAFN
- Palestine News Network
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أريحا/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلين في قرية الديوك التحتا شمال مدينة أريحا، كما أخطرت بهدم منزلين آخرين.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات ثقيلة اقتحمت الديوك التحتا، وهدمت منزلين قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، مضيفا أن قوات الاحتلال سلمت إخطارين لمنزلين آخرين.
ويأتي هذا الهدم رغم قرار سلطات الاحتلال قبل نحو شهر بتجميد هدم 32 منزلا في حي الديوك التحتا غرب مدينة أريحا
وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى عمليات هدم متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستعماري.
وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من أكتوبر الماضي قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية.
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