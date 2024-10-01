الاحتلال يهدم منزلين قيد الإنشاء بأريحا ويخطر بهدم اثنين آخرين

MENAFN - Palestine News ) أريحا/PNN- هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلين في قرية الديوك التحتا شمال مدينة أريحا، كما أخطرت بهدم منزلين آخرين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال برفقة جرافات ثقيلة اقتحمت الديوك التحتا، وهدمت منزلين قيد الإنشاء بحجة عدم الترخيص، مضيفا أن قوات الاحتلال سلمت إخطارين لمنزلين آخرين.

ويأتي هذا الهدم رغم قرار سلطات الاحتلال قبل نحو شهر بتجميد هدم 32 منزلا في حي الديوك التحتا غرب مدينة أريحا

وتتعرض قرية الديوك التحتا إلى عمليات هدم متواصلة من قبل الاحتلال ضمن سياسة التهجير القسري الهادفة إلى إفراغ المنطقة من أهلها لصالح التوسع الاستعماري.

وبحسب هيئة الجدار والاستيطان، فإن قوات الاحتلال هدمت منذ السابع من أكتوبر الماضي قرابة 500 منزل ومنشأة في الضفة الغربية.