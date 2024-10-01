المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بقيادة المتطرف يهودا غليك، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بقيادة المتطرف غليك.
كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.
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