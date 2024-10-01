المتطرف يهودا غليك يقود اقتحام المستعمرين للمسجد الأقصى

MENAFN - Palestine News ) القدس/PNN- اقتحم مستعمرون، اليوم الثلاثاء، بقيادة المتطرف يهودا غليك، المسجد الأقصى المبارك، بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، بأن عشرات المستعمرين اقتحموا الأقصى على شكل مجموعات متفرقة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته، وأدَّوا طقوسا تلمودية، بقيادة المتطرف غليك.





كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة، والمسجد الأقصى.