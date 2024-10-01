عشائر الخليل نرفض الدخالة والتحصيل من خلال الخارجين عن القانون الذين نرفع الغطاء العشائري عنهم

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل /PNN/ شارك محافظ الخليل خالد دودين مساء اليوم الاثنين في الاجتماع العشائري الموسع في قاعة اسعاد الطفولة وسط المدينة بمشاركة واسعة لكافة وجهاء وممثلي عشائر الخليل وذلك لبحث ملف الاعتداءات واطلاق النار من قبل بعض المرتزقة والذين يسيئون للتاريخ الوطني والنضالي للمحافظة خصوصا في ظل الحرب الهمجية التي يمارسها الاحتلال في كافة ارجاء الوطن .
و أجمع المتحدثون خلال اللقاء على رفع الغطاء العشائري عن جميع الخارجين عن القانون ورفض مطلق لما يسمى بالدخالة والتحصيل من خلال المرتزقة مؤكدين دعمهم للمؤسسة الامنية في ملاحقة المطلوبين للعدالة وانهم في خندق واحد بجانبهم لانهاء هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الفلسطيني والتي تتوائم مع اهداف الاحتلال في خلق حالة من الفوضى والفلتان في الخليل والوطن بشكل عام .
المحافظ دودين في كلمته قال“ هذه الخليل والسلطة والامن والعشائر سيحموها من المرتزقة وهذه بلدنا وسنحافظ عليها لان البديل واضح ومعروف للجميع والدخالة والتحصيل انا اول من تحدثت عنها وسننهيها بدعمكم وبمساندتكم ومواقفكم المشرفة جنبا الى جنب مع المؤسسة الامنية التي تعمل ليلا نهارا في ظل ظروف استثنائية يعرفها الجميع لحماية المواطنين وممتلكاتهم”.
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