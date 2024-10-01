عشائر الخليل نرفض الدخالة والتحصيل من خلال الخارجين عن القانون الذين نرفع الغطاء العشائري عنهم

MENAFN - Palestine News ) الخليل /PNN/ شارك محافظ الخليل خالد دودين مساء اليوم الاثنين في الاجتماع العشائري الموسع في قاعة اسعاد الطفولة وسط المدينة بمشاركة واسعة لكافة وجهاء وممثلي عشائر الخليل وذلك لبحث ملف الاعتداءات واطلاق النار من قبل بعض المرتزقة والذين يسيئون للتاريخ الوطني والنضالي للمحافظة خصوصا في ظل الحرب الهمجية التي يمارسها الاحتلال في كافة ارجاء الوطن .

و أجمع المتحدثون خلال اللقاء على رفع الغطاء العشائري عن جميع الخارجين عن القانون ورفض مطلق لما يسمى بالدخالة والتحصيل من خلال المرتزقة مؤكدين دعمهم للمؤسسة الامنية في ملاحقة المطلوبين للعدالة وانهم في خندق واحد بجانبهم لانهاء هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع الفلسطيني والتي تتوائم مع اهداف الاحتلال في خلق حالة من الفوضى والفلتان في الخليل والوطن بشكل عام .

المحافظ دودين في كلمته قال“ هذه الخليل والسلطة والامن والعشائر سيحموها من المرتزقة وهذه بلدنا وسنحافظ عليها لان البديل واضح ومعروف للجميع والدخالة والتحصيل انا اول من تحدثت عنها وسننهيها بدعمكم وبمساندتكم ومواقفكم المشرفة جنبا الى جنب مع المؤسسة الامنية التي تعمل ليلا نهارا في ظل ظروف استثنائية يعرفها الجميع لحماية المواطنين وممتلكاتهم”.



