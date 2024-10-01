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إضراب عام داخل أراضي الـ48 في الذكرى الـ24 لهبة القدس والأقصى

10/1/2024 4:30:19 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الناصرة/PNN- شهدت أراضي الـ48، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لهبة القدس والأقصى، وذلك استجابة لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.

وأهابت لجنة المتابعة "بجميع أبناء شعبنا بإنجاح الإضراب العام،
في ذكرى هبة القدس والأقصى، ليكون إضرابا موحدا ومدويا وموقفا سياسيا سلميا وفيّا لذكرى الشهداء، في مواجهة جرائم الحرب ومواجهة حرب الجريمة التي تعصف بمجتمعنا".

كما أعلنت اللجنة عن زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى.

واندلعت الهبة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، ردا على اقتحام المتطرف أريئيل شارون، لباحات المسجد الأقصى، برفقة مئات الجنود وعناصر شرطة الاحتلال.

وارتقى في حينه 13 شهيدا هم: رامي غرّة من جت المثلث، وأحمد صيام جبارين من معاوية، ومحمد جبارين، ومصلح أبو جراد من أم الفحم، ووسام يزبك، وإياد لوابنة، وعمر عكاوي من الناصرة، ومحمد خمايسي من كفركنا، ورامز بشناق من كفر مندا، وعماد غنايم، ووليد أبو صالح من سخنين، وعلاء نصار، وأسيل عاصلة من عرابة.

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