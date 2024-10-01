إضراب عام داخل أراضي الـ48 في الذكرى الـ24 لهبة القدس والأقصى

(MENAFN
- Palestine News Network
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الناصرة/PNN- شهدت أراضي الـ48، اليوم الثلاثاء، إضرابا عاما إحياء للذكرى الرابعة والعشرين لهبة القدس والأقصى، وذلك استجابة لدعوة لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية.
وأهابت لجنة المتابعة "بجميع أبناء شعبنا بإنجاح الإضراب العام،
في ذكرى هبة القدس والأقصى، ليكون إضرابا موحدا ومدويا وموقفا سياسيا سلميا وفيّا لذكرى الشهداء، في مواجهة جرائم الحرب ومواجهة حرب الجريمة التي تعصف بمجتمعنا".
كما أعلنت اللجنة عن زيارة لأضرحة شهداء هبة القدس والأقصى.
واندلعت الهبة في الأول من تشرين الأول/ أكتوبر عام 2000، ردا على اقتحام المتطرف أريئيل شارون، لباحات المسجد الأقصى، برفقة مئات الجنود وعناصر شرطة الاحتلال.
وارتقى في حينه 13 شهيدا هم: رامي غرّة من جت المثلث، وأحمد صيام جبارين من معاوية، ومحمد جبارين، ومصلح أبو جراد من أم الفحم، ووسام يزبك، وإياد لوابنة، وعمر عكاوي من الناصرة، ومحمد خمايسي من كفركنا، ورامز بشناق من كفر مندا، وعماد غنايم، ووليد أبو صالح من سخنين، وعلاء نصار، وأسيل عاصلة من عرابة.
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