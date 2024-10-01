في اليوم الـ361 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- استشهد 19 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، في الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 12 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء قصف الاحتلال لمنزلين بالمخيم.

وأفاد مراسل

الوكالة الرسمية، بأن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير منزل من ثلاثة طوابق يعود لعائلة الدرة، واستشهاد 7 أطفال و3 نساء، إذ تقيم فيه عائلة نزحت من مدينة غزة، كما استشهدت امرأتان جراء قصف الاحتلال لمنزل آخر بالمخيم يعود لعائلة أبو عطايا، بينما أصيب مسن برصاص طائرة "كواد كابتر" خلال إطلاقها النار على المدنيين في المخيم الجديد بالنصيرات.

وفي مدينة غزة، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.

كما استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال بعد قصف شقة سكنية قرب سوق الذهب في البلدة القديمة من غزة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تزامنا مع إطلاق النار من الآليات المتواجدة في منطقة دوار الكويت والكلية الجامعية على حي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في مدينة رفح.

وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.