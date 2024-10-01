في اليوم الـ361 من العدوان: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال المتواصل على قطاع غزة

(MENAFN
- Palestine News Network
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غزة/PNN- استشهد 19 مواطنا على الأقل وأصيب آخرون بجروح، فجر اليوم الثلاثاء، في قصف
الاحتلال الإسرائيلي لمخيم النصيرات ومدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.
ففي مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، استشهد 12 مواطنا أغلبهم من الأطفال والنساء، جراء قصف الاحتلال لمنزلين بالمخيم.
وأفاد مراسل
الوكالة الرسمية، بأن قصف الاحتلال أدى إلى تدمير منزل من ثلاثة طوابق يعود لعائلة الدرة، واستشهاد 7 أطفال و3 نساء، إذ تقيم فيه عائلة نزحت من مدينة غزة، كما استشهدت امرأتان جراء قصف الاحتلال لمنزل آخر بالمخيم يعود لعائلة أبو عطايا، بينما أصيب مسن برصاص طائرة "كواد كابتر" خلال إطلاقها النار على المدنيين في المخيم الجديد بالنصيرات.
وفي مدينة غزة، استشهد 7 مواطنين وأصيب آخرون بجروح، إثر قصف الاحتلال مدرسة "الشجاعية" التي تؤوي نازحين في حي التفاح شرق مدينة غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين بينهم أطفال بعد قصف شقة سكنية قرب سوق الذهب في البلدة القديمة من غزة.
وأطلقت مدفعية الاحتلال قذائفها تزامنا مع إطلاق النار من الآليات المتواجدة في منطقة دوار الكويت والكلية الجامعية على حي الزيتون والصبرة جنوب شرق مدينة غزة، فيما نسفت قوات الاحتلال مبان سكنية في مدينة رفح.
وارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 41,615 أغلبيتهم من الأطفال والنساء، والاصابات إلى 96.359 منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.
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