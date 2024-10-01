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استشهاد شابين برصاص الاحتلال في نابلس

10/1/2024 4:30:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN-
استشهد شابين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.

وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاماً)
استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والفخذ في مخيم بلاطة.

وأفادر مصادر أمنية بإستشهاد عبد الحكيم شاهين الذي اصيب فجر اليوم بعد اشتباك مسلح في البلدة القديمة في مدينة نابلس وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه.



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