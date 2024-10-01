استشهاد شابين برصاص الاحتلال في نابلس

(MENAFN
- Palestine News Network
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نابلس/PNN-
استشهد شابين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، خلال اقتحام قوات الاحتلال مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس.
وأفادت وزارة الصحة بأن الشاب ضياء هاني عبد الرحمن دويكات (25 عاماً)
استشهد متأثراً بجروحٍ حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال في البطن والفخذ في مخيم بلاطة.
وأفادر مصادر أمنية بإستشهاد عبد الحكيم شاهين الذي اصيب فجر اليوم بعد اشتباك مسلح في البلدة القديمة في مدينة نابلس وقامت قوات الاحتلال باحتجاز جثمانه.
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