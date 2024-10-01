الهواتف القابلة للطي تتحسن تدريجيا بأسعار تنافسية

(MENAFN
) أصبحت الهواتف القابلة للطي تتحسن باستمرار، حيث تتوفر بعض الطرز الآن بأسعار مماثلة أو أقل من أسعار الهواتف الذكية التقليدية عالية الجودة، وعلى الرغم من أن الأجهزة القابلة للطي جذبت الانتباه بتصميمها المبتكر عندما ظهرت لأول مرة في عام 2019، إلا أنها واجهت صعوبة في تحقيق شعبية واسعة بسبب مشاكل البرمجيات، ومخاوف بشأن المتانة، وارتفاع التكلفة.
كذلك من المتوقع أن تقوم الشركات المصنعة للهواتف الذكية هذا العام بشحن حوالي 25 مليون هاتف قابل للطي، بزيادة تقارب 40 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ويشير هذا النمو إلى أن الهواتف القابلة للطي قد تلعب دورًا كبيرًا في سوق الهواتف الذكية في السنوات المقبلة، ومع حل معظم المشاكل التي واجهتها في البداية، أصبحت الهواتف القابلة للطي أكثر جاذبية للمستهلكين.
كما أن الهواتف القابلة للطي الحديثة تعمل الآن كأجهزة حاسوب صغيرة قوية، مصنوعة من مواد مثل الزجاج أو المعدن أو البلاستيك، وقادرة على التعامل مع مجموعة متنوعة من المهام اليومية، كما أن هذه الأجهزة مزودة بأنظمة تشغيل مستقرة وموثوقة، حيث أتقنت الشركات المصنعة تقنية الهواتف القابلة للطي لتقديم تجربة استخدام سلسة وفعالة.
ومن أحد الميزات الرئيسية للهواتف القابلة للطي هو شاشات "أوليد" المرنة، التي تتيح طي الشاشة وفتحها بسلاسة ، ويوفر هذا التصميم للمستخدمين ميزة الشاشة الأكبر لتعدد المهام، مثل وضع تقسيم الشاشة واستمرارية التطبيقات بين وضعي الطي والفتح، مع الحفاظ على قابلية حمل الجهاز كالهاتف الذكي العادي ، وبالإضافة إلى ذلك، تقدم العديد من الهواتف القابلة للطي الآن أنظمة كاميرا متقدمة، مما يعزز تجربة التصوير بفضل العدسات المتعددة ووضعيات التصوير المبتكرة.
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