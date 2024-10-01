كتائب القسام تعلن عن تنفيذ كمين ناجح ضد جنود إسرائيليين

(MENAFN
) أعلنت كتائب القسام, الذراع العسكري لحماس, يوم الاثنين الموافق 30 سبتمبر,عن تنفيذ كمين ناجح ضد جنود إسرائيليين في المنطقة الشرقية من خان يونس, مما أسفر عن وقوع إصابات وجرحى في صفوف القوات الإسرائيلية.
كما أفاد بيان صادر عن المركز الفلسطيني للإعلام, أن كتائب القسام نفذت هجومًا منسقًا, حيث دمرت اثنين من ناقلات الجنود الإسرائيلية واستهدفت دبابة ميركافا, بالإضافة إلى جرافتي (دي9) عسكريتين, استخدمت العملية قنابل وذخائر الياسين 105, مما أدى إلى أضرار كبيرة في المركبات وإصابات بين طواقمها في منطقة الفخاري, الواقعة شرق خان يونس في قطاع غزة الجنوبي.
وعلاوة على ذلك, أفادت كتائب القسام أن مقاتليها رصدوا هبوط طائرات مروحية لإجلاء المصابين, مما يبرز الطبيعة الحرجة للوضع بالنسبة للقوات الإسرائيلية المعنية, يُعد هذا الكمين تذكيرًا صارخًا بتصاعد التوترات والاشتباكات العسكرية المستمرة في المنطقة, حيث يواصل الجانبان تنفيذ العمليات في ظل الصراع المستمر.
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