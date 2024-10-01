الأوضاع في قطاع غزة تتدهور بشكل كبير

(MENAFN
) تدهورت الأوضاع في قطاع غزة بشكل كبير, حيث أسفرت الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة عن مقتل 16 فلسطينيًا وإصابة العديد الآخرين, وبلغ عدد الصحفيين الذين قتلوا في المنطقة 174 منذ بداية التصعيد, مما يسلط الضوء على الظروف القاسية وغير الإنسانية التي تعيشها السكان النازحون.
كذلك أفاد مصدر من مستشفى شهداء الأقصى بوفاة عائلة مأساوية, تضم أمًا وزوجها وطفليهما, جراء قصف
إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة البركة في مدينة دير البلح وسط غزة, وفي حادثة منفصلة, قُتل ثلاثة فلسطينيين وأصيب آخرون عندما استهدفت غارة جوية إسرائيلية مركبة مدنية شمال غرب خان يونس, وفقًا لمصادر طبية, في شمال غزة, قُتل فلسطيني آخر وأصيب عدة آخرون جراء قصف إسرائيلي استهدف مدرسة أبو جعفر, الواقعة في حي السلاطين في بيت لاهيا, وذكرت تقارير محلية أن فرق الطوارئ تمكنت من انتشال ثلاث جثث وتقديم العلاج للمصابين بعد هجوم على مجموعة من الفلسطينيين بالقرب من حديقة بلدية غزة في الليلة السابقة.
ولقد كثفت القوات الإسرائيلية قصفها المدفعي, مستهدفة بشكل خاص أحياء مثل تل الهوى والصبرة والزيتون جنوب مدينة غزة, كما تم توجيه نيران المدفعية نحو مناطق بالقرب من الكلية الجامعية وعلى طول الشارع الثامن في الجزء الجنوبي من المنطقة, وفي الوقت نفسه, أطلقت المركبات العسكرية قذائف شمال مخيم البريج للاجئين, مصحوبة بإطلاق نار كثيف, علاوة على ذلك, استخدمت المدفعية الإسرائيلية قنابل إضاءة شرق مخيم المغازي, بينما انخرطت المركبات العسكرية في القطاع الغربي من مخيم النصيرات في إطلاق نار مكثف, إن هذه الهجمات المستمرة تسلط الضوء على تصاعد العنف وتفاقم الأزمة الإنسانية في غزة, حيث تستمر المدنيون في تحمل وطأة العمليات العسكرية المتواصلة.
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