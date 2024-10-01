القبض على شخص قام بسرقة عدد من المركبات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تمكنت مديرية شرطة المحافظة الشمالية من القبض على شخص (39 عاما) لتورطه في سرقة عدد من المركبات من مناطق متفرقة في المحافظة الشمالية والمحافظات الأخرى.
وأوضحت المديرية أنه إثر تلقيها عدة بلاغات في هذا الشأن، باشرت الشرطة أعمال البحث والتحري وجمع المعلومات حول الوقائع، التي أسفرت عن التوصل والكشف عن هوية المتهم والقبض عليه.
وأضافت مديرية شرطة المحافظة الشمالية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة المتهم إلى النيابة العامة.
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