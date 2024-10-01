القبض على شخص قام بسرقة عدد من المركبات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وأوضحت‭ ‬المديرية‭ ‬أنه‭ ‬إثر‭ ‬تلقيها‭ ‬عدة‭ ‬بلاغات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الوقائع،‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭.‬

وأضافت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وإحالة‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬