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القبض على شخص قام بسرقة عدد من المركبات

10/1/2024 3:14:56 AM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تمكنت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬من‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬شخص‭ (‬39‭ ‬عاما‭) ‬لتورطه‭ ‬في‭ ‬سرقة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المركبات‭ ‬من‭ ‬مناطق‭ ‬متفرقة‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬والمحافظات‭ ‬الأخرى‭.‬

وأوضحت‭ ‬المديرية‭ ‬أنه‭ ‬إثر‭ ‬تلقيها‭ ‬عدة‭ ‬بلاغات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الشأن،‭ ‬باشرت‭ ‬الشرطة‭ ‬أعمال‭ ‬البحث‭ ‬والتحري‭ ‬وجمع‭ ‬المعلومات‭ ‬حول‭ ‬الوقائع،‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬التوصل‭ ‬والكشف‭ ‬عن‭ ‬هوية‭ ‬المتهم‭ ‬والقبض‭ ‬عليه‭.‬

وأضافت‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬المحافظة‭ ‬الشمالية‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬اتخاذ‭ ‬كافة‭ ‬الإجراءات‭ ‬القانونية‭ ‬وإحالة‭ ‬المتهم‭ ‬إلى‭ ‬النيابة‭ ‬العامة‭.‬

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