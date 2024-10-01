القوات الإسرائيلية تعلن رسميًا عن بدء عملية برية مركّزة في جنوب لبنان

(MENAFN
) أعلنت القوات الإسرائيلية رسميًا عن بدء عملية برية مركّزة في جنوب لبنان, تهدف بشكل أساسي إلى تدمير البنية التحتية لحزب الله بالقرب من الحدود, وأكد متحدث باسم الجيش أن هذه العملية تستهدف بشكل صريح مواقع حزب الله, مما يعكس مبادرة استراتيجية للحد من التهديدات المحتملة من هذه الجماعة المسلحة, وتدعم الهجوم البري نيران جوية ومدفعية, ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تسهيل عودة السكان في شمال إسرائيل الذين تم تهجيرهم بسبب الصراعات المستمرة.
كما قدم المتحدث مزيدًا من التفاصيل, مشيرًا إلى أن هذه الهجمة تُنفذ وفق خطة تشغيلية منهجية, يديرها الأركان العامة بالتعاون مع القيادة الشمالية, وقد وافق القادة السياسيون على هذا الجهد العسكري المنسق, مما يبرز نهجًا منهجيًا للحملة, وتم التأكيد على أن العملية بدأت قبل ساعات فقط, وتُجرى في عدة قرى قريبة من الحدود, مما يسلط الضوء على طبيعتها المستهدفة.
وبالإضافة إلى ذلك, أشار المتحدث إلى أن هذه العملية البرية في جنوب لبنان تندرج ضمن حملة عسكرية أوسع تشمل أيضًا عمليات جارية في قطاع غزة ومناطق صراع أخرى, الهدف الرئيسي من الاقتحام هو تحييد التهديدات التي تواجه المستوطنات الإسرائيلية على الحدود الشمالية, تعكس هذه المبادرة الاستراتيجية التزام الجيش الإسرائيلي بمعالجة التحديات الأمنية في المنطقة, خاصةً مع استمرار تصاعد التوترات مع حزب الله, تقتضي الوضعية المتطورة مواصلة الانخراط العسكري بهدف الحفاظ على الاستقرار وضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين.
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