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المكتبة الوطنيّة تعقد ورشة عمل لإطلاق الإيداع القانوني

10/1/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN /عقدت المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة، اليوم الاثنين، ورشة عمل حول إطلاق نظام الإيداع القانوني، الذي يهدف إلى حماية التّراث الفكري والثّقافي لفلسطين والفلسطينيّين وضمان حفظه للأجيال القادمة.

وشارك في الورشة التي عقدت في مقرّ الهلال الأحمر في البيرة، عدد من المثقّفين، الأكاديميّين، والنّاشرين من مختلف المجالات.

وبدأت الورشة بكلمة افتتاحية ألقاها رئيس المكتبة الوطنية عيسى قراقع، الذي شدّد على أهمّية الإيداع القانوني في توثيق الإنتاج الثّقافي، سواء كان على هيئة كتب، ودوريات، أو مواد سمعيّة وبصريّة، حيث تُلزم التّعليمات والإجراءات الّتي تقرّها المكتبة استنادًا إلى المرسوم الرّئاسي رقم (6) لعام 2019، القاضي بإنشاء المكتبة الوطنيّة الفلسطينيّة وتحديد مهامها؛ المبدعين والنّاشرين بإيداع نسخ من أعمالهم لديها ومنحها رقمًا وطنيًا.

وأشار قراقع إلى أهمّية الإيداع القانوني في حفظ حقوق المؤلّفين، وتوفير قاعدة بيانات وطنيّة شاملة تسهّل على الباحثين والمواطنين الوصول إلى الأعمال المنشورة، لا سيما وأنّ التّراث الثّقافي والإنساني الفلسطينيّ يتعرّض للتّهديد ومحاولات المحو والإبادة فيما قدّمت المشرفة على نظام الإيداع في المكتبة ميّ همّاش، عرضًا حول أبرز محاور الإيداع القانوني، وهي: التّعريف، الأهمّية، الأهداف، الإطار القانوني، والتّعليمات، علاوة على استعراض الإجراءات الخاصّة بالنّظام الرّقمي الذي ستعتمد عليه المكتبة الوطنيّة لتسهيل عملية الإيداع القانوني، وتمكين النّاشرين والمؤلّفين من إيداع نسخ إلكترونيّة من أعمالهم مباشرة عبره.



وأوضحت أنّ النّظام يتوافق مع مختلف أنواع المحتوى والمصنّفات الفكريّة والإبداعيّة المختلفة، كما ويحتوي على خاصّية متابعة حالة الإيداع، حيث يتمكّن المستخدم من معرفة ما إذا تمّت معالجة طلبه أو إذا كان بحاجة إلى تعديل أو استكمال.

واختتمت الورشة بجلسة نقاش أدارها عضوا مجلس الإدارة د. فتحي البس ود. رندة كمال، وتخلّلها مداخلات فعّالة من المشاركين الذين قدّموا رؤى متنوّعة حول نظام الإيداع القانوني وأهمّية تفعيله في فلسطين، وأعربوا عن تقديرهم لهذا المشروع، مؤكّدين على أنّه خطوة هامّة نحو تعزيز الحضور الثّقافي لفلسطين والفلسطينيّن على المستويين المحلّي والدّولي.

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