الاحتلال يعرقل وصول طلبة المدارس في أبو ديس

(MENAFN
- Palestine News Network
)
القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ومنعت الطلبة من التوجه إلى مدارسهم.
وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أبو ديس وتمركزت في محيط مقر جامعة القدس، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري.
وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس ومنعوهم من التوجه إلى مدارسهم، قبل أن ينسحبوا من البلدة.
MENAFN01102024000205011050ID1108732866
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.