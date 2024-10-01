Tuesday, 01 October 2024 11:42 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الاحتلال يعرقل وصول طلبة المدارس في أبو ديس

10/1/2024 3:10:45 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) القدس/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، ومنعت الطلبة من التوجه إلى مدارسهم.

وأفادت مصادر محلية لـلوكالة الرسمية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت أبو ديس وتمركزت في محيط مقر جامعة القدس، قرب جدار الفصل والتوسع العنصري.

وذكرت المصادر أن جنود الاحتلال لاحقوا طلبة المدارس ومنعوهم من التوجه إلى مدارسهم، قبل أن ينسحبوا من البلدة.

MENAFN01102024000205011050ID1108732866

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث