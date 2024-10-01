الاحتلال يقتحم بلدات زيتا ورامين وعنبتا وينسحب من طولكرم مخلفا دمارا في البنية التحتية

MENAFN - Palestine News ) طولكرم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بلدة زيتا شمال طولكرم.

وذكرت مصادر محلية، أن قوة عسكرية من جيش الاحتلال اقتحمت البلدة، وجابت شوارعها الرئيسية، فيما نشرت دورياتها الراجلة في الأراضي الزراعية ومحيط الملعب والمنازل.

وأضافت أن جنود الاحتلال أجروا عملية تمشيط وتفتيش واسعة في المنطقة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بعدد من الآليات، بلدتي رامين وعنبتا شرقا، وجابت الشوارع والأحياء الرئيسية قبل انسحابها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وكانت آليات الاحتلال برفقة جرافتين من النوع الثقيل اقتحمت بعد منتصف الليلة الماضية، مدينة طولكرم ومخيمها.

وأفادت مراسلة الوكالة الرسمية باقتحام آليات الاحتلال المدينة من محورها الغربي، واتجهت إلى أحيائها وتحديدا الشرقية منها، شرعت جرافات الاحتلال بتجريف البنية التحتية في محيط ديوان الجلاد وهو الشارع الرئيسي الذي يربط ما بين الأحياء الشرقية والجنوبية والغربية بالمدينة، وتدمير الشارع الرئيسي في المكان.

كما وتمركزت آليات الاحتلال في محيط مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، وسط سماع اصوات إطلاق أعيرة نارية في المنطقة.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم طولكرم من مدخله الغربي، وشرعت بتجريف البنية التحتية في حارة المقاطعة وحارات الحمام والشهداء، في الوقت الذي تمركزت آلياتها في شارع الوكالة ومدخله الشمالي، وسط اندلاع مواجهات، وتحليق مكثف لطائرات الاستطلاع على ارتفاع منخفض.

وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين في المخيم بعد خلع أبوابها، وقامت بتفتيشها واخضاع سكانها للاستجواب، فيما نشرت قناصتها فوق أسطح البنايات العالية الكاشفة للمخيم.