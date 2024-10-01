وائل جسار وسيرين عبد النور بالأردن والتذكرة تصل إلى 400 دينار

(MENAFN
- Khaberni) خبرني - يستعد الفنان
وائل جسار، والفنانة سيرين عبد النور، لإحياء حفل جماهيري، يوم الجمعة الموافق 18 تشرين الأول في البحر الميت بالأردن.
وطرحت الشركة المنظمة عدة فئات للتذاكر مع الإقامة، هي الدرجة الثالثة C بـ 250 دينارا ، ,والثانية B بـ 300 دينار، ,والأولى A
بـ 350 دينارا ، بالإضافة الى فئة VIP ZONE
بـ 400 دينار.
كما طرحت عدة فئات دون إقامة، الثالثة C بـ 110 دنانير، ,والثانية B بـ 160 دينارا، ,والأولى A
بـ 210 دنانير، بالإضافة الى فئة VIP ZONE
بـ 250 دينارا.
وتاليا الأسعار عبر موقعنا:
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