وائل جسار وسيرين عبد النور بالأردن والتذكرة تصل إلى 400 دينار

MENAFN - Khaberni) خبرني - يستعد وائل جسار، والفنانة سيرين عبد النور، لإحياء حفل جماهيري، يوم الجمعة الموافق 18 تشرين الأول في البحر الميت بالأردن.

وطرحت الشركة المنظمة عدة فئات للتذاكر مع الإقامة، هي الدرجة الثالثة C بـ 250 دينارا ، ,والثانية B بـ 300 دينار، ,والأولى A

بـ 350 دينارا ، بالإضافة الى فئة VIP ZONE

بـ 400 دينار.

كما طرحت عدة فئات دون إقامة، الثالثة C بـ 110 دنانير، ,والثانية B بـ 160 دينارا، ,والأولى A

بـ 210 دنانير، بالإضافة الى فئة VIP ZONE

بـ 250 دينارا.

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