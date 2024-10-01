Tuesday, 01 October 2024 11:41 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


تدهور مركبة في خلدا والأمن يعزز تواجده بالطرقات

10/1/2024 3:00:04 AM
(MENAFN- Khaberni) خبرني -في ظل هطول زخات خفيفة من المطر، قامت إدارتا السير والدوريات الخارجية بتعزيز وجودهما على الطرق الرئيسية في العاصمة عمان، مثل نفق صويلح وطلوع نيفين.


وركزت الجهود على توجيه السائقين للحفاظ على سلامتهم من خلال ترك مسافة أمان وتقليل السرعة.


وخلال الفترة الصباحية، تم التعامل مع عدد من الحوادث البسيطة، أبرزها حادث تدهور لمركبة على مدخل نفق خلدا، وآخر على جسر الجامعة، وكلاهما دون وقوع إصابات، وفقا للتقرير المروري اليومي.


كما تم رفع مركبة معطلة على طلوع صافوط، وتوجيه حركة السير بسبب حريق في عمارة سكنية في طلوع نيفين.


إدارة السير أكدت جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، ودعت السائقين لتفقد جاهزية مركباتهم، والالتزام بقواعد المرور لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.

MENAFN01102024000151011027ID1108732824

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث