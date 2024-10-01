تدهور مركبة في خلدا والأمن يعزز تواجده بالطرقات

MENAFN - Khaberni) خبرني -في ظل هطول زخات خفيفة من المطر، قامت إدارتا السير والدوريات الخارجية بتعزيز وجودهما على الطرق الرئيسية في العاصمة عمان، مثل نفق صويلح وطلوع نيفين.





وركزت الجهود على توجيه السائقين للحفاظ على سلامتهم من خلال ترك مسافة أمان وتقليل السرعة.





وخلال الفترة الصباحية، تم التعامل مع عدد من الحوادث البسيطة، أبرزها حادث تدهور لمركبة على مدخل نفق خلدا، وآخر على جسر الجامعة، وكلاهما دون وقوع إصابات، وفقا للتقرير المروري اليومي.





كما تم رفع مركبة معطلة على طلوع صافوط، وتوجيه حركة السير بسبب حريق في عمارة سكنية في طلوع نيفين.





إدارة السير أكدت جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، ودعت السائقين لتفقد جاهزية مركباتهم، والالتزام بقواعد المرور لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.