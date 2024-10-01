تدهور مركبة في خلدا والأمن يعزز تواجده بالطرقات

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- Khaberni) خبرني -في ظل هطول زخات خفيفة من المطر، قامت إدارتا السير والدوريات الخارجية بتعزيز وجودهما على الطرق الرئيسية في العاصمة عمان، مثل نفق صويلح وطلوع نيفين.
وركزت الجهود على توجيه السائقين للحفاظ على سلامتهم من خلال ترك مسافة أمان وتقليل السرعة.
وخلال الفترة الصباحية، تم التعامل مع عدد من الحوادث البسيطة، أبرزها حادث تدهور لمركبة على مدخل نفق خلدا، وآخر على جسر الجامعة، وكلاهما دون وقوع إصابات، وفقا للتقرير المروري اليومي.
كما تم رفع مركبة معطلة على طلوع صافوط، وتوجيه حركة السير بسبب حريق في عمارة سكنية في طلوع نيفين.
إدارة السير أكدت جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ، ودعت السائقين لتفقد جاهزية مركباتهم، والالتزام بقواعد المرور لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.
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