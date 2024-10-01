القوات الإسرائيلية تشن مداهمات واسعة النطاق في عدة مناطق فلسطينية

(MENAFN
) في عملية عسكرية كبيرة جرت في الساعات الأولى من صباح الثلاثاء الموافق 1اكتوبر, شنت القوات الإسرائيلية مداهمات واسعة النطاق في عدة مناطق فلسطينية, بما في ذلك مدينة طولكرم, شملت العملية نشر ثمانية مركبات عسكرية واثنين من الجرافات الثقيلة, التي اقتربت من المدينة من المحور الغربي, متوجهة إلى الأحياء الشرقية, وفقًا لتقارير من وكالة وفا, بدأت الجرافات في هدم البنية التحتية الحيوية بالقرب من مكتب الجلاد الواقع عند مدخل الحي الشرقي, بينما تعرضت الشوارع الرئيسية أيضًا للتدمير, وورد أن المركبات العسكرية كانت متواجدة بالقرب من مستشفى الشهيد ثابت الحكومي, حيث سُمعت أصوات اطلاق النار في المنطقة.
كما استمرت العملية العسكرية مع دخول القوات الإسرائيلية مخيم طولكرم من مدخله الغربي, هناك, واصلت الجرافات إحداث الخراب, مدمرةً البنية التحتية على طول الشارع المؤدي إلى أزقة الحمام والشهداء, اندلعت اشتباكات في شارع الوكالة, مما يدل على تصاعد التوتر في المنطقة, بالتزامن, نفذت القوات الإسرائيلية أيضًا مداهمة في بلدة حزما الواقعة شمال شرق القدس, أفاد شهود العيان بتحركات القوات في أحياء مختلفة, حيث قامت الجنود بعمليات تفتيش للمنازل واستخدموا قنابل الصوت في منطقتي الجسر وتبلس, ورغم الوجود العسكري الكثيف, لم تُبلغ عن مقاومة كبيرة, على الرغم من أن الشهود لاحظوا أن الجنود الإسرائيليين قاموا بتخريب المركبات المتوقفة خلال الاقتحام.
وبالإضافة إلى هذه العمليات, استهدفت المداهمات الصباحية أيضًا مخيم عين السلطان في أريحا, دخلت القوات من الجهة الشمالية للمدينة, محددةً البحث في منزل مروان الصرفندي, أحد السكان الذي تعرض منزله للتدمير للمرة الثالثة في الأسابيع الأخيرة, تعكس هذه الحوادث اتجاهًا مقلقًا لزيادة النشاط العسكري والضرر بالبنية التحتية عبر الأراضي الفلسطينية, مما يثير مخاوف جدية بشأن تأثير هذه العمليات على المجتمعات المحلية والسياق الأوسع للصراع المستمر, تؤكد سلسلة المداهمات على الوضع المتقلب في المنطقة, حيث تستمر الاقتحامات العسكرية في تصعيد التوترات والمساهمة في الأزمة الإنسانية التي تواجه المدنيين الفلسطينيين.
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