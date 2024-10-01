الطقس: انخفاض ملموس على الحرارة وسقوط زخات متفرقة من الأمطار

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويكون الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية.

وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق من البلاد، وتكون الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

في ساعات المساء والليل: يكون الجو باردا في المناطق الجبلية وباردا نسبيا في بقية المناطق ويحتمل سقوط أمطار متفرقة خفيفة على معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو غدا الأربعاء، غائما جزئيا إلى غائم، ولا يطرأ تغير على درجات الحرارة بحيث تبقى أدنى من معدلها السنوي العام، ويكون الجو باردا نسبيا خاصة في المناطق الجبلية، ويحتمل سقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة خاصّة على المناطق الشمالية وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

والخميس، يكون الجو غائما جزئيا، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة مع بقائها أدنى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

ويكون الجو يوم الجمعة صافيا بوجه عام ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين من خطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، ومن تدني مدى الرؤية الأفقية.