كريم تطلق شراكة مع شركة البخيت موتورز لتقديم عروض تقسيط مرنة للكباتن

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- Bashir Mraish Consultancy) بغداد، العراق - 30 سبتمبر 2024: أعلنت شركة كريم ، الخيار المفضل في المنطقة لتسهيل التنقلات اليومية الموثوقة والمريحة والسهلة عن إطلاق شراكة مميزة مع شركة البخيت موتورز، الوكيل الحصري لسيارات شانجان في العراق. حيث يهدف هذا التعاون إلى دعم الكباتن المستخدمين لتطبيق كريم في العراق، من خلال توفير عروض تقسيط على سيارات شانجان حصرية، والمصممة لتمكينهم من شراء سيارة جديدة مع خيارات سداد مرنة.
من خلال هذه الشراكة، يمكن للكباتن الاستفادة الحلول التمويلية والتي تجعل امتلاك سيارة جديدة أكثر سهولة. إذ تقدّم شركة البخيت موتورز خطط تقسيط مرنة مع خيارات تتراوح من سنة إلى سنتين، أو خطط يتم تصميمها لتناسب احتياجات الكباتن. سواء تم اختيار الدفع النقدي ابتداءً من 18,000,000 دينار عراقي أو خطط التقسيط الممتدة التي تصل إلى 35,000,000 دينار عراقي، كما يمكن للكباتن اختيار خطة للدفعات تتناسب مع ظروفهم المالية، مما يمكنهم من امتلاك سيارات جديدة مع حد أدنى من الاستثمار الأولي.
وتعليقاً على هذا الإعلان، قال، حسين البياتي، مدير عام شركة كريم في العراق: "تأتي هذه الشراكة كجزء من التزام كريم المستمر بدعم الكباتن. ونحن متحمسون لهذه الشراكة مع شركة البخيت موتورز لتقديم حلول دفع مرنة تساعد الكباتن في تملكهم لسيارة جديدة. ومن خلال خطط الدفع الحصرية، يتمكن الكباتن من الحصول على سيارة شانجان جديدة، مع إمكانية اختيار خطة الدفع التي تناسبهم."
بالإضافة إلى خيارات الدفع المرنة، سيحصل أحد الكباتن المحظوظين على فرصة الفوز بسيارة شانجان السفين الجديدة بقيمة 21,000,000 دينار عراقي كجزء من هذه الشراكة. وتعد هذه الشراكة كجزء من جهود كريم المستمرة لتقديم قيمة إضافية ودعم الكباتن بأفضل شكل ممكن.
ويمكن للكباتن المهتمين بمعرفة المزيد عن خطط التقسيط، والخصومات، وخيارات الدفع المتاحة من خلال هذه الشراكة زيارة قسم "المكافآت" على تطبيق كريم الخاص بالكباتن.
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