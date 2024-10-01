نيو بالانس تدعو الجميع لخوض غِمار النسخة الثالثة من مبادرة "اركض على جوك"

(MENAFN
- Current Global) دبي، الإمارات العربية المتحدة، 30 سبتمبر 2024: أعلنت علامة "نيو بالانس" الرياضية الشهيرة المرادفة للتميز في رياضة الجري، عن إطلاق النسخة الثالثة من مبادرة "اركض على جوك"، وهي المبادرة التي كشفت عنها "نيو بالانس" لإبراز الطرق المتنوعة لتفضيلات الناس وطريقة تواصلهم مع هذه الرياضة، وتعزيزاً لمفهوم الجري للجميع باختلاف القدرات والإمكانيات الفردية التي تشمل السرعة والأسلوب أو الخبرة.
تجربة جري للجميع
وتتيح هذه التجربة للمشاركين فيها من دولة الإمارات العربية المتحدة، منصةً تجمع الأفراد لخوض مجموعة من الأنشطة المجتمعية التي ستستمر حتى نهاية العام الجاري. وتشجع "نيو بالانس" عبر شراكتها مع ستيبي "Steppi"، الأفراد على إتمام 10,000 خطوة يومياً، حيث سيحصل من ينجحون في تحقيق هذا الهدف، على خصم حصري يبلغ 30% بمتاجر "نيو بالانس". هذا وستدشن الشركة في شهر نوفمبر المقبل نادي "نيو بالانس" للجري في كلٍ من أبوظبي ودبي، واللذين سيتيحان للجميع لانضمام إلى مجموعات جري مجانية خاصة ثلاث مرات أسبوعياً تحت إشراف مدربين وعدائين متخصصين، حيث صُممت هذه المبادرة المجتمعية لتستوعب كافة المستويات الرياضية وتوفير بيئة داعمة للأفراد للتدرُّب ومزاولة الرياضة. كما ستبرُز محطات الجري التي سيجرى إطلاقها، بمواقع متعددة في دبي، حيث سيتمكن الزوار فيها من تجربة أحذية 1080v14 FreshFoam للجري اعتباراً من 18 أكتوبر.
مجتمع صحي يتبنى الرياضة نهجاً في السعودية
وتمتد إثارة هذه المبادرة لتصل إلى المملكة العربية السعودية، حيث ستقدم "نيو بالانس" عرضاً بصرياً مُلهِماً عير 82 شاشة رقمية في جميع أنحاء بوليفارد الرياض، بهدف تشجيع المجتمع على تبني ثقافة الجري، إضافةً إلى أن مزاولي رياضة الجري السعوديين سيتمكنون من الاستماع إلى قائمة تشغيل حصرية على منصة "أنغامي"، لتتعزز قدرتهم على الجري لمسافات طويلة وعلى المشي. كما ستدشن الشركة "نادي نيو بالانس للجري" في الرياض في وقت لاحقٍ من العام الجاري، لتتيح لعشاق هذه الرياضة إمكانية الحصول على تدريب متخصص والانضمام إلى مجموعات جري مصممة لاستيعاب مختلف مستويات اللياقة البدنية.
وبهذه المناسبة، قال ستيوارت هينوود، المدير الإقليمي لشركة "نيو بالانس" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "تسعى ’نيو بالانس" من خلال النسخة الثالثة من مبادرة "اركض على جوك" إلى تمكين الأفراد في كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، و إتاحة رياضة الجري للجميع وتحويلها إلى نشاطٍ أكثر شموليةً، حيث نشجع الجميع على تبني روح رياضة الجري والاحتفاء بها من خلال مجموعة من التحديات والأنشطة المحلية. لا يقتصر الهدف من هذه المبادرة على مزاولة الجري فحسب، بل توفير تجربة متكاملة تُعبِّر عن الذات من خلال الموسيقى المحفزة والحوارات التي يتم إجراؤها أثناء الجري والطقوس التي يمارسها الأشخاص. نحن نهدف من خلال مبادرة "اركض على جوك" لإبراز اللحظات الرائعة التي تعكس خصوصية الجري مع كل فرد، إلى جانب تمهيد الطريق نحو مستقبلٍ تكون فيه رياضة الجري أكثر شمولية وسهولة".
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