بينهم صحفية : شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على دمشق

(MENAFN
- Palestine News Network
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دمشق / PNN /
أعلنت سائل إعلام سورية، فجر اليوم الثلاثاء، عن سقوط شهداء وجرحى في قصف
من طيران
الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق.
وأشارت إلى إندلاع حريق في محيط منطقة المزة بالعاصمة السورية إثر غارة إسرائيلية.
واضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط العاصمة السورية.
كما و أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح الثلاثاء، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق، قتلت المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد.
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