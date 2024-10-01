بينهم صحفية : شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على دمشق

MENAFN - Palestine News ) دمشق / PNN /أعلنت سائل إعلام سورية، فجر اليوم الثلاثاء، عن سقوط شهداء وجرحى في من الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق.

وأشارت إلى إندلاع حريق في محيط منطقة المزة بالعاصمة السورية إثر غارة إسرائيلية.

واضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط العاصمة السورية.

كما و أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح الثلاثاء، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق، قتلت المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد.