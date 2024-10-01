Tuesday, 01 October 2024 08:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


بينهم صحفية : شهداء وجرحى في قصف الاحتلال على دمشق

10/1/2024 12:09:12 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) دمشق / PNN /
أعلنت سائل إعلام سورية، فجر اليوم الثلاثاء، عن سقوط شهداء وجرحى في قصف من طيران الاحتلال الإسرائيلي استهدف منطقة الفيلات بدمشق.

وأشارت إلى إندلاع حريق في محيط منطقة المزة بالعاصمة السورية إثر غارة إسرائيلية.

واضافت أن الدفاعات الجوية اعترضت "أهدافا معادية" في محيط العاصمة السورية.

كما و أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا"، صباح الثلاثاء، بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت العاصمة دمشق، قتلت المذيعة في التلفزيون السوري صفاء أحمد.

MENAFN01102024000205011050ID1108732567

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث