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الأمين العام للأمم المتحدة يعرب عن القلق إزاء عواقب الأحداث التي يشهدها لبنان

9/30/2024 11:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 30 - 9 (كونا) -- أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين عن القلق البالغ بشأن العواقب الإنسانية للأحداث التي يشهدها لبنان مجددا دعوته لتهدئة التصعيد وإيقاف الأعمال العدائية وتطبيق قرار مجلس الأمن رقم (1701) بشكل كامل.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في مؤتمر صحفي إن غوتيريش وكبار مسؤوليه يتواصلون مع ممثلي المنظومة الأممية الموجودين على الأرض والذين يواصلون الانخراط بالجهود مع كل الأطراف للدعوة إلى إتاحة المجال للسبل الدبلوماسية.
وعلى صعيد عمليات حفظ السلام لفت دوجاريك إلى أن أفراد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) يواصلون البقاء في مواقعهم بمنطقة عمليات البعثة فيما تمنع حدة القتال حركتهم وقدرتهم على القيام بمهامهم المفوضة لهم.
ومن الناحية الإنسانية قال المتحدث الأممي إن المدنيين يواصلون تحمل عبء التصعيد الأخير للعنف وتستمر الخسائر البشرية والآثار الوخيمة عليهم في الارتفاع لافتا إلى أن نداء إنسانيا عاجلا سيطلق غدا الثلاثاء لحشد موارد إضافية من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة لمليون شخص تأثروا بالأزمة الراهنة.
وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد أطلق عملية طارئة لتوفير المساعدات الغذائية لما يصل إلى مليون شخص تضرروا من التصعيد في لبنان في حين تقدم الوكالات الأممية الأخرى الدعم والمساعدات للمتضررين بما في ذلك وكالة الامم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) التي فتحت تسعة ملاجئ تستوعب 3350 شخصا.
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية في بيان أن غارات الاحتلال خلال الساعات ال24 الماضية أدت إلى مقتل 105 أشخاص وإصابة 359 بجروح وذلك بعد استهداف بلدات وقرى في جنوب لبنان والبقاع وبعلبك الهرمل والضاحية الجنوبية لبيروت. (النهاية)

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