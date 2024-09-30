الرئيس الأمريكي يعلن مصرع أكثر من 100 شخص ومئات المفقودين بسبب الإعصار (هيلين)

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين عن أن إعصار (هيلين) الذي طال 10 ولايات أمريكية على الأقل منذ يوم الخميس الماضي تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص في حين أن هناك نحو 600 آخرين في عداد المفقودين.
وتسبب الإعصار في سقوط أبراج هواتف
محمولة بعدة ولايات وعلى إثر ذلك لم يتمكن الكثيرون حتى الآن من الاتصال بذويهم فتم إدراجهم في عداد المفقودين.
وأوضح بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض أنه "تم لغاية الآن نشر أكثر من 3600 فرد" لمساعدة المتضررين مشيرا إلى أنه وافق "بسرعة على الطلبات المقدمة من حكام ولايات فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتينيسي وجورجيا وفيرجينيا وألاباما لإعلان حالة الطوارئ".
وأضاف أن رئيسة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دين كريسويل موجودة الآن في ولاية كارولاينا الشمالية للاطلاع ميدانيا على طبيعة الخسائر وتقييم الاحتياجات".
وأشار الى أنه أخبر حاكم ولاية كارولاينا الشمالية أنه سيقوم بزيارة ميدانية للوقوف على الأضرار متوقعا أن تكون زيارته يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.
وضرب الإعصار (هيلين) ولاية (فلوريدا) الخميس الماضي كإعصار من الدرجة الرابعة ثم شمل عدة ولايات أخرى بدرجات متفاوتة من حيث القوة والأضرار البشرية والمادية. (النهاية)
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