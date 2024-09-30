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الرئيس الأمريكي يعلن مصرع أكثر من 100 شخص ومئات المفقودين بسبب الإعصار (هيلين)

9/30/2024 11:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 30 - 9 (كونا) -- كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الاثنين عن أن إعصار (هيلين) الذي طال 10 ولايات أمريكية على الأقل منذ يوم الخميس الماضي تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص في حين أن هناك نحو 600 آخرين في عداد المفقودين.
وتسبب الإعصار في سقوط أبراج هواتف محمولة بعدة ولايات وعلى إثر ذلك لم يتمكن الكثيرون حتى الآن من الاتصال بذويهم فتم إدراجهم في عداد المفقودين.
وأوضح بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض أنه "تم لغاية الآن نشر أكثر من 3600 فرد" لمساعدة المتضررين مشيرا إلى أنه وافق "بسرعة على الطلبات المقدمة من حكام ولايات فلوريدا وكارولاينا الشمالية وكارولاينا الجنوبية وتينيسي وجورجيا وفيرجينيا وألاباما لإعلان حالة الطوارئ".
وأضاف أن رئيسة الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ دين كريسويل موجودة الآن في ولاية كارولاينا الشمالية للاطلاع ميدانيا على طبيعة الخسائر وتقييم الاحتياجات".
وأشار الى أنه أخبر حاكم ولاية كارولاينا الشمالية أنه سيقوم بزيارة ميدانية للوقوف على الأضرار متوقعا أن تكون زيارته يوم الأربعاء أو الخميس المقبلين.
وضرب الإعصار (هيلين) ولاية (فلوريدا) الخميس الماضي كإعصار من الدرجة الرابعة ثم شمل عدة ولايات أخرى بدرجات متفاوتة من حيث القوة والأضرار البشرية والمادية. (النهاية)

ع س ج / ف ا س



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