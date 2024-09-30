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رئيس الوزراء القطري يبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية آخر التطورات في لبنان

9/30/2024 11:38:39 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 9 (كونا) –- بحث رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد.
وقالت اللخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه بن عبدالرحمن مع ميقاتي جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجدد المسؤول القطري خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني معربا في هذا الصدد عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات في لبنان ودعمها لكافة الجهود الهادفة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار لبنان.
وأكد استعداد دولة قطر التام لتقديم كل ما من شأنه خفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
كما أجرى بن عبدالرحمن اتصالا هاتفيا مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فضلا عن آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)

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