رئيس الوزراء القطري يبحث مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية آخر التطورات في لبنان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 30 - 9 (كونا) –- بحث رئيس الوزراء وزير
الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن اليوم الاثنين مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد.
وقالت اللخارجية القطرية في بيان إن ذلك جاء خلال اتصال هاتفي اجراه بن عبدالرحمن مع ميقاتي جرى خلاله استعراض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها ومناقشة آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وجدد المسؤول القطري خلال الاتصال موقف دولة قطر الداعم للبنان ووقوفها باستمرار إلى جانب الشعب اللبناني معربا في هذا الصدد عن قلق بلاده البالغ إزاء التطورات في لبنان ودعمها لكافة الجهود الهادفة للحفاظ على وحدة وأمن واستقرار لبنان.
وأكد استعداد دولة قطر التام لتقديم كل ما من شأنه خفض التصعيد وتعزيز أمن واستقرار المنطقة.
كما أجرى بن عبدالرحمن اتصالا هاتفيا مع قائد الجيش اللبناني العماد جوزيف عون واستعرض معه علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها فضلا عن آخر التطورات في لبنان وسبل خفض التصعيد بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. (النهاية)
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