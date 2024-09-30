انطلاق بطولة (قطر كلاسيك) للاسكواش 2024 بمشاركة أوائل المصنفين عالميا

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
الدوحة - 30 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين منافسات بطولة (كيو ترمينالز قطر كلاسيك) في الاسكواش للرجال والسيدات على ملاعب
مجمع خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل بمشاركة كبيرة من اللاعبات واللاعبين المصنفين اوائل على مستوى العالم.
وفاز المصري علي فرج المصنف الأول عالميا وفي البطولة وحامل لقبها على مواطنه يوسف إبراهيم بثلاثة أشواط نظيفة في منافسات الدور الأول بمباراة استغرقت 40 دقيقة فيما خرج المصنف الثاني النيوزيلندي بول كول بخسارته أمام الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون رد.
وتأهل المصنف الثالث المصري مصطفى عسل إلى الدور الثاني بفوزه السهل على الأمريكي تيموثي بروانيل بواقع ثلاثة أشواط دون مقابل كما تأهل المصنف الرابع البيروفي دييغو الياس إلى الدور الثاني بفوزه على المكسيكي ليونيل كاردناس بثلاثة أشواط نظيفة كما فاز الألماني رافاييل كاندرا على الهندي رامات تاندون بنتيجة (3 - 1).
وفاز المصري مازن هشام المصنف الخامس على منافسه الماليزي إيان يو نج (3 - 2) فيما نجح السويسري نيكولاس مولر في تخطي نظيره الإسباني إيكر باجاريس (3 - 2) أيضا.
كما فاز المصري طارق مؤمن المصنف السابع على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة (3 - 2) وسيلعب في الدور المقبل مع الفرنسي سيباستيان مونبالاس الذي تغلب على القطري سالم المالكي المشارك ببطاقة دعوة استثنائية (3 - صفر).
من جهته ودع الانجليزي محمد الشوربجي المصنف الثامن الدور الأول بعد خسارته أمام المصري فارس الدسوقي بنتيجة (2 - 3) كما فاز السويسري ستنمان ديميتري على الإنجليزي بارتيك روني (3 - صفر).
وحقق القطري عبدالله التميمي المصنف ال17 على البطولة فوزا على الإنجليزي أدريان ويلر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليتأهل الى الدور الثاني حيث سيواجه المصري كريم عبد الجواد المصنف السادس والذي تأهل بدوره بعد تغلبه على الفرنسي ماسوتي بيب بثلاثة أشواط نظيفة.
وفي منافسات السيدات نجحت المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى في الفوز على الإنجليزية سارة جين بيري بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة ولتصرب موعدا في الدور الثاني مع مواطنتها سناء إبراهيم التي تأهلت بدورها بعد تغلبها على نظيرتها هنا رمضان بنتيجة (3 - 1).
كما تأهلت المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية إلى الدور الثاني بفوزها على الإنجليزية لوسي بيكروفت (3 - صفر) وهي ستلعب في الدور المقبل أمام مواطنتها ندى عباس التي تغلبت على سلمى هاني (2 - صفر) ثم بالانسحاب.
من جهتها استهلت هانيا الحمامي حاملة لقب البطولة في العالم الماضي والمصنفة الثالثة مشوارها بتحقيق الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة أشواط دون رد كما تأهلت البلجيكية نيلي كول المصنفة الرابعة إلى الدور الثاني بفوزها على النيوزيلندية جولي كينغ (3 - 1).
وفازت الأمريكية اوليفيا ويفر المصنفة الخامسة على المصرية زينة مكاوي (3 - صفر) كما تغلبت الإنجليزية جينا كيندي المصنفة السادسة على هولاي نواجثون (3 - صفر) فيما فازت البلجيكية تين جيليس المصنفة السابعة على منافساتها الأسكتلندية ليزا أيتكين (3 - صفر).
وخرجت المصنفة الثامنة المصرية روان العربي بعد خسارتها أمام الإنجليزية لوسي تورميل (3 - 2) فيما فازت الإنجليزية ياسمين هوتون على المصرية مريم متولي (3 - صفر) وكذلك فعلت المصرية سلمى الطيب التي فازت على توما تو من هونج كونج (3 - صفر) وحققت المصرية أمينة عرفي فوزا على مواطنتها فريدة محمد بثلاثة اشواط لشوطين. (النهاية)
س س س / ر ج
MENAFN30092024000071011013ID1108732537