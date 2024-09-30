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انطلاق بطولة (قطر كلاسيك) للاسكواش 2024 بمشاركة أوائل المصنفين عالميا

9/30/2024 11:38:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة - 30 - 9 (كونا) -- انطلقت اليوم الاثنين منافسات بطولة (كيو ترمينالز قطر كلاسيك) في الاسكواش للرجال والسيدات على ملاعب مجمع خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى الخامس من أكتوبر المقبل بمشاركة كبيرة من اللاعبات واللاعبين المصنفين اوائل على مستوى العالم.
وفاز المصري علي فرج المصنف الأول عالميا وفي البطولة وحامل لقبها على مواطنه يوسف إبراهيم بثلاثة أشواط نظيفة في منافسات الدور الأول بمباراة استغرقت 40 دقيقة فيما خرج المصنف الثاني النيوزيلندي بول كول بخسارته أمام الويلزي جويل ماكين بثلاثة أشواط دون رد.
وتأهل المصنف الثالث المصري مصطفى عسل إلى الدور الثاني بفوزه السهل على الأمريكي تيموثي بروانيل بواقع ثلاثة أشواط دون مقابل كما تأهل المصنف الرابع البيروفي دييغو الياس إلى الدور الثاني بفوزه على المكسيكي ليونيل كاردناس بثلاثة أشواط نظيفة كما فاز الألماني رافاييل كاندرا على الهندي رامات تاندون بنتيجة (3 - 1).
وفاز المصري مازن هشام المصنف الخامس على منافسه الماليزي إيان يو نج (3 - 2) فيما نجح السويسري نيكولاس مولر في تخطي نظيره الإسباني إيكر باجاريس (3 - 2) أيضا.
كما فاز المصري طارق مؤمن المصنف السابع على الإنجليزي مروان الشوربجي بنتيجة (3 - 2) وسيلعب في الدور المقبل مع الفرنسي سيباستيان مونبالاس الذي تغلب على القطري سالم المالكي المشارك ببطاقة دعوة استثنائية (3 - صفر).
من جهته ودع الانجليزي محمد الشوربجي المصنف الثامن الدور الأول بعد خسارته أمام المصري فارس الدسوقي بنتيجة (2 - 3) كما فاز السويسري ستنمان ديميتري على الإنجليزي بارتيك روني (3 - صفر).
وحقق القطري عبدالله التميمي المصنف ال17 على البطولة فوزا على الإنجليزي أدريان ويلر بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد ليتأهل الى الدور الثاني حيث سيواجه المصري كريم عبد الجواد المصنف السادس والذي تأهل بدوره بعد تغلبه على الفرنسي ماسوتي بيب بثلاثة أشواط نظيفة.
وفي منافسات السيدات نجحت المصرية نور الشربيني المصنفة الأولى في الفوز على الإنجليزية سارة جين بيري بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 25 دقيقة ولتصرب موعدا في الدور الثاني مع مواطنتها سناء إبراهيم التي تأهلت بدورها بعد تغلبها على نظيرتها هنا رمضان بنتيجة (3 - 1).
كما تأهلت المصرية نوران جوهر المصنفة الثانية إلى الدور الثاني بفوزها على الإنجليزية لوسي بيكروفت (3 - صفر) وهي ستلعب في الدور المقبل أمام مواطنتها ندى عباس التي تغلبت على سلمى هاني (2 - صفر) ثم بالانسحاب.
من جهتها استهلت هانيا الحمامي حاملة لقب البطولة في العالم الماضي والمصنفة الثالثة مشوارها بتحقيق الفوز على اليابانية ساتومي واتانابي بثلاثة أشواط دون رد كما تأهلت البلجيكية نيلي كول المصنفة الرابعة إلى الدور الثاني بفوزها على النيوزيلندية جولي كينغ (3 - 1).
وفازت الأمريكية اوليفيا ويفر المصنفة الخامسة على المصرية زينة مكاوي (3 - صفر) كما تغلبت الإنجليزية جينا كيندي المصنفة السادسة على هولاي نواجثون (3 - صفر) فيما فازت البلجيكية تين جيليس المصنفة السابعة على منافساتها الأسكتلندية ليزا أيتكين (3 - صفر).
وخرجت المصنفة الثامنة المصرية روان العربي بعد خسارتها أمام الإنجليزية لوسي تورميل (3 - 2) فيما فازت الإنجليزية ياسمين هوتون على المصرية مريم متولي (3 - صفر) وكذلك فعلت المصرية سلمى الطيب التي فازت على توما تو من هونج كونج (3 - صفر) وحققت المصرية أمينة عرفي فوزا على مواطنتها فريدة محمد بثلاثة اشواط لشوطين. (النهاية)

س س س / ر ج



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