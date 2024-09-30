وزارة النقل العراقية تنفي توقف الملاحة في مطار بغداد بعد انباء عن هجوم صاروخي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 30 - 9 (كونا) -- نفت وزارة النقل العراقية اليوم الاثنين توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي وذلك بعد ورود أنباء عن استهداف قاعدة عسكرية مجاورة للمطار بعدد من الصواريخ.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن مدير المكتب الاعلامي للوزارة ميثم الصافي قوله ان "ما تم تداوله في بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي
حول وجود توقف مؤقت لحركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي عار عن الصحة تماما" مؤكدا انه "لا يوجد هناك اي توقف بحركة الملاحة الجوية والامور تسير بشكل طبيعي جدا".
وجاء النفي بعد ان تداولت وسائل اعلام
عراقية محلية اليوم انباء عن هجوم بعدد من الصواريخ على قاعدة (فكتوريا) العسكرية المجاورة لمطار بغداد الدولي والتي تضم مستشارين من قوات التحالف الدولي. (النهاية)
ع ح ه / ر ج
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