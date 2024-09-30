بغداد تدين استهداف مقر السفير الاماراتي في السودان

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
بغداد - 30 - 9 (كونا) -- اعربت وزارة الخارجية العراقية اليوم الاثنين عن ادانتها للهجوم الذي استهدف مقر سفير دولة الامارات العربية المتحدة في العاصمة السودانية الخرطوم.
واكدت الوزارة في بيان رفضها القاطع لأي انتهاك للقوانين والاعراف الدولية مشددة على ضرورة احترام حرمة مقار البعثات الدبلوماسية وتوفير الحماية الكاملة لها بموجب اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. (النهاية)
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