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موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

9/30/2024 11:38:37 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3184620 الكويت - صدور مرسوم أميري بترقية العميد حقوقي فيصل المكراد إلى رتبة لواء حقوقي في قوة الشرطة وتعيينه في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
3184621 الكويت - صدور مرسوم أميري بترقية العميد إطفاء/ طلال الرومي إلى رتبة لواء إطفاء وتعيينه في وظيفة نائب رئيس قوة الإطفاء العام.
3184700 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يكشف عن أن إعصار (هيلين) الذي طال 10 ولايات أمريكية على الأقل تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص في حين أن هناك نحو 600 آخرين في عداد المفقودين.
3184688 طهران – السلطات المحلية الإيرانية تعلن أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد أربعة آخرون جراء السيول التي تسببت فيها الأمطار الموسمية بمحافظة (كرمان) شرقي البلاد.
3184707 بغداد - وزارة النقل العراقية تنفي توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي وذلك بعد ورود أنباء عن استهداف قاعدة عسكرية مجاورة للمطار بعدد من الصواريخ. (النهاية)

ر ج



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