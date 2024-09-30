موجز الأخبار على نشرة (كونا) اليوم الاثنين الساعة 00ر00 بتوقيت غرينيتش

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA))
3184620 الكويت - صدور مرسوم أميري بترقية العميد حقوقي فيصل المكراد إلى رتبة لواء حقوقي في قوة الشرطة وتعيينه في وظيفة مدير عام الإدارة العامة للتحقيقات بوزارة الداخلية.
3184621 الكويت - صدور مرسوم أميري بترقية العميد إطفاء/ طلال الرومي إلى رتبة لواء إطفاء وتعيينه في وظيفة نائب رئيس قوة الإطفاء العام.
3184700 واشنطن - الرئيس الأمريكي جو بايدن يكشف عن أن إعصار (هيلين) الذي طال 10 ولايات أمريكية على الأقل تسبب في مقتل أكثر من 100 شخص في حين أن هناك نحو 600 آخرين في عداد المفقودين.
3184688 طهران – السلطات المحلية الإيرانية تعلن أن تسعة أشخاص لقوا مصرعهم وفقد أربعة آخرون جراء السيول التي تسببت فيها الأمطار الموسمية بمحافظة (كرمان) شرقي البلاد.
3184707 بغداد - وزارة النقل العراقية تنفي توقف حركة الملاحة في مطار بغداد الدولي وذلك بعد ورود أنباء عن استهداف قاعدة عسكرية مجاورة للمطار بعدد من الصواريخ. (النهاية)
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