لجنة الحوكمة تناقش مشروع التحول الرقمي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
عقدت لجنة حوكمة تقنية المعلومات والاتصالات اجتماعها الرابع والسبعين برئاسة محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، عبر تقنية الاتصال المرئي، حيث ناقشت اللجنة عددًا من المشاريع وطلبات الشراء المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
وفي بداية الاجتماع، رحب القائد بالحضور، ونوه بالإنجاز العالمي الذي حققته مملكة البحرين في تقرير الأمم المتحدة للحكومة الإلكترونية لعام 2024، باحتلالها المرتبة 18 عالميًا في مجال تنمية الحكومة الإلكترونية، مشيدًا بجهود الوزارات والهيئات الحكومية التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز وتعزيز مكانة مملكة البحرين الرقمية.
بعد ذلك، استعرضت اللجنة عددًا من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومنها مشروع التحول الرقمي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المتعلقة بالتوثيق المرئي وجلسات المحاكم المرئية، إذ سيتم من خلال هذا المشروع توفير منصة آمنة للتوثيق المرئي للموثقين والجلسات الافتراضية عن بعد بهدف تسريع الإجراءات وتسهيلها على المواطنين والمقيمين، كما سيتم توظيف مجموعة من التقنيات المتقدمة في هذا المشروع مثل تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسلة كتل البيانات ( Blockchain ) لتعزيز عمليات المطابقة والتحقق من هوية الأطراف ولضمان سرية وموثوقية المستندات المتداولة عبر المنظومة الرقمية. كما سيتم ربط النظام بمنصة المفتاح الإلكتروني ونظام الإشعارات الحكومية لتحقيق الاستفادة القصوى من الخدمات المشتركة المقدمة من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.
كما ناقشت اللجنة مشروع وزارة شؤون الكهرباء والماء المتعلق بتطبيق الهاتف النقال لشواحن السيارات الكهربائية، والذي سيتم من خلاله تسهيل عمليات الدفع في محطات شحن السيارات الكهربائية، ويأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار جهود الوزارة لتهيئة البنية التحتية اللازمة لتشغيل الشواحن الكهربائية في مختلف المناطق بمملكة البحرين.
وخلال الاجتماع، استعرضت اللجنة مشروع النظام الإلكتروني لتسجيل الحيوانات بوزارة شؤون البلديات والزراعة، حيث سيتم إنشاء نظام إلكتروني لتسجيل الحيوانات وتوثيق سجلاتها الصحية ومتابعتها إلكترونياً وأتمتة الإجراءات المتعلقة بها، وذلك ضمن مبادرات التحول الرقمي الشامل بالوزارة. كما سيتم إنشاء هذا النظام على منصة تطوير متقدمة تعتمد على تقنيات التطوير منخفضة البرمجيات.
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