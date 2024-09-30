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لجنة الحوكمة تناقش مشروع التحول الرقمي بوزارة العدل والشؤون الإسلامية

9/30/2024 11:38:03 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

عقدت‭ ‬لجنة‭ ‬حوكمة‭ ‬تقنية‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصالات‭ ‬اجتماعها‭ ‬الرابع‭ ‬والسبعين‭ ‬برئاسة‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬القائد‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لهيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬عبر‭ ‬تقنية‭ ‬الاتصال‭ ‬المرئي،‭ ‬حيث‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬المشاريع‭ ‬وطلبات‭ ‬الشراء‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬رحب‭ ‬القائد‭ ‬بالحضور،‭ ‬ونوه‭ ‬بالإنجاز‭ ‬العالمي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬للحكومة‭ ‬الإلكترونية‭ ‬لعام‭ ‬2024،‭ ‬باحتلالها‭ ‬المرتبة‭ ‬18‭ ‬عالميًا‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬تنمية‭ ‬الحكومة‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬مشيدًا‭ ‬بجهود‭ ‬الوزارات‭ ‬والهيئات‭ ‬الحكومية‭ ‬التي‭ ‬ساهمت‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬هذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬وتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬الرقمية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك،‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الموضوعات‭ ‬المدرجة‭ ‬على‭ ‬جدول‭ ‬الأعمال،‭ ‬ومنها‭ ‬مشروع‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالتوثيق‭ ‬المرئي‭ ‬وجلسات‭ ‬المحاكم‭ ‬المرئية،‭ ‬إذ‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬توفير‭ ‬منصة‭ ‬آمنة‭ ‬للتوثيق‭ ‬المرئي‭ ‬للموثقين‭ ‬والجلسات‭ ‬الافتراضية‭ ‬عن‭ ‬بعد‭ ‬بهدف‭ ‬تسريع‭ ‬الإجراءات‭ ‬وتسهيلها‭ ‬على‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين،‭ ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬توظيف‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬التقنيات‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬مثل‭ ‬تقنيات‭ ‬الذكاء‭ ‬الاصطناعي‭ ‬وسلسلة‭ ‬كتل‭ ‬البيانات‭ (‬ Blockchain ‭) ‬لتعزيز‭ ‬عمليات‭ ‬المطابقة‭ ‬والتحقق‭ ‬من‭ ‬هوية‭ ‬الأطراف‭ ‬ولضمان‭ ‬سرية‭ ‬وموثوقية‭ ‬المستندات‭ ‬المتداولة‭ ‬عبر‭ ‬المنظومة‭ ‬الرقمية‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬ربط‭ ‬النظام‭ ‬بمنصة‭ ‬المفتاح‭ ‬الإلكتروني‭ ‬ونظام‭ ‬الإشعارات‭ ‬الحكومية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاستفادة‭ ‬القصوى‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬المشتركة‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬هيئة‭ ‬المعلومات‭ ‬والحكومة‭ ‬الإلكترونية‭.‬

كما‭ ‬ناقشت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬وزارة‭ ‬شؤون‭ ‬الكهرباء‭ ‬والماء‭ ‬المتعلق‭ ‬بتطبيق‭ ‬الهاتف‭ ‬النقال‭ ‬لشواحن‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬والذي‭ ‬سيتم‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬تسهيل‭ ‬عمليات‭ ‬الدفع‭ ‬في‭ ‬محطات‭ ‬شحن‭ ‬السيارات‭ ‬الكهربائية،‭ ‬ويأتي‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬جهود‭ ‬الوزارة‭ ‬لتهيئة‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬اللازمة‭ ‬لتشغيل‭ ‬الشواحن‭ ‬الكهربائية‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المناطق‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين‭.‬

وخلال‭ ‬الاجتماع،‭ ‬استعرضت‭ ‬اللجنة‭ ‬مشروع‭ ‬النظام‭ ‬الإلكتروني‭ ‬لتسجيل‭ ‬الحيوانات‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة،‭ ‬حيث‭ ‬سيتم‭ ‬إنشاء‭ ‬نظام‭ ‬إلكتروني‭ ‬لتسجيل‭ ‬الحيوانات‭ ‬وتوثيق‭ ‬سجلاتها‭ ‬الصحية‭ ‬ومتابعتها‭ ‬إلكترونياً‭ ‬وأتمتة‭ ‬الإجراءات‭ ‬المتعلقة‭ ‬بها،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬مبادرات‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬الشامل‭ ‬بالوزارة‭. ‬كما‭ ‬سيتم‭ ‬إنشاء‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬تطوير‭ ‬متقدمة‭ ‬تعتمد‭ ‬على‭ ‬تقنيات‭ ‬التطوير‭ ‬منخفضة‭ ‬البرمجيات‭.‬

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