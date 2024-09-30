البحرين الوطني يتعاون مع شركة إس إليفن التعليمية لتقديم حلول تمويلية لطلبة جامعة ستراثكلايد البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
وقع بنك البحرين الوطني مذكرة تفاهم مع شركة إس إليفن التعليمية لتقديم حلول تمويلية تعليمية للطلبة ضمن محفظة الشركة من جامعة ستراثكلايد البحرين.
وقد أبرمت جامعة ستراثكلايد مؤخرًا شراكة مع إس إليفن التعليمية لإطلاق مجموعة متنوعة من البرامج الجامعية في موقعها الجديد في مرفأ البحرين المالي. وستسهم شراكة بنك البحرين الوطني في تبسيط عملية الدفع للطلبة من خلال تمويل التعليم، مما يتيح لهم الفرصة لمتابعة تعليمهم العالي. كما سيقدم البنك أسعار فائدة تنافسية بدون رسوم إدارية وتأمين، بالإضافة إلى خطط سداد مرنة تلبي احتياجات الطلبة المالية المختلفة.
كما صرح السيد صباح عبد اللطيف الزياني رئيس تنفيذي – الخدمات المصرفية للأفراد في بنك البحرين الوطني على الشراكة، قائلًا: «التعليم هو حجر الأساس لاقتصاد قائم على المعرفة. لذا، نتطلع من خلال شراكتنا مع شركة إس إليفن التعليمية لتوفير تمويل ميسر للطلبة بهدف دعم تقدمهم الأكاديمي. وكجزء من جهودنا لتنمية المواهب، نسعى للاستثمار في الجيل القادم من المهنيين من خلال تسهيل مسارهم نحو تحقيق طموحاتهم التعليمية دون مواجهة تحديات مالية».
وعلق حول هذه الشراكة الدكتور عبدالله السادة المدير العام لشركة إس إليفن التعليمية الشريك لجامعة ستراثكلايد البحرين قائلاً: «يسعدنا إعلان شراكتنا الاستراتيجية مع بنك البحرين الوطني لتوفير حلول تمويلية مبتكرة تُمكّن طلابنا من تحقيق أهدافهم التعليمية بسهولة ويسر، حيث أن هذه الشراكة تعكس التزامنا المستمر بأن تمكين الطلاب من الوصول إلى أفضل الفرص التعليمية يعد استثمارًا طويل الأمد في مستقبلهم ومستقبل المجتمع، بما يسهم في خلق بيئة تعليمية تشجع على التفوق والابتكار.»
يقدم برنامج «تمويل التعليم» من بنك البحرين الوطني تمويلاً يصل إلى 40 , 000 دينار بحريني، مع أقساط شهرية متساوية، وفترات سداد تصل إلى 84 شهرًا وفترة سماح لغاية 6 أشهر.
من خلال الشراكة مع المؤسسات البارزة في المملكة لتوفير حلول تمويل ميسرة الكلفة وبأسعار معقولة، يلتزم بنك البحرين الوطني بتمكين الطلبة من استكمال رحلتهم التعليمية بثقة وتحقيق طموحاتهم الأكاديمية عن طريق توفير حلول تمويلية ميسرة ومتكاملة بالتعاون مع مؤسسات بارزة في المملكة.
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