البحرين الوطني يتعاون مع شركة إس إليفن التعليمية لتقديم حلول تمويلية لطلبة جامعة ستراثكلايد البحرين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

وقع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إس‭ ‬إليفن‭ ‬التعليمية‭ ‬لتقديم‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬تعليمية‭ ‬للطلبة‭ ‬ضمن‭ ‬محفظة‭ ‬الشركة‭ ‬من‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭.‬

وقد‭ ‬أبرمت‭ ‬جامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬مؤخرًا‭ ‬شراكة‭ ‬مع‭ ‬إس‭ ‬إليفن‭ ‬التعليمية‭ ‬لإطلاق‭ ‬مجموعة‭ ‬متنوعة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الجامعية‭ ‬في‭ ‬موقعها‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬مرفأ‭ ‬البحرين‭ ‬المالي‭. ‬وستسهم‭ ‬شراكة‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬تبسيط‭ ‬عملية‭ ‬الدفع‭ ‬للطلبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تمويل‭ ‬التعليم،‭ ‬مما‭ ‬يتيح‭ ‬لهم‭ ‬الفرصة‭ ‬لمتابعة‭ ‬تعليمهم‭ ‬العالي‭. ‬كما‭ ‬سيقدم‭ ‬البنك‭ ‬أسعار‭ ‬فائدة‭ ‬تنافسية‭ ‬بدون‭ ‬رسوم‭ ‬إدارية‭ ‬وتأمين،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬خطط‭ ‬سداد‭ ‬مرنة‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الطلبة‭ ‬المالية‭ ‬المختلفة‭.‬

كما‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬صباح‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬الزياني‭ ‬رئيس‭ ‬تنفيذي‭ ‬ – ‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬للأفراد‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬على‭ ‬الشراكة،‭ ‬قائلًا‭: ‬‮«‬التعليم‭ ‬هو‭ ‬حجر‭ ‬الأساس‭ ‬لاقتصاد‭ ‬قائم‭ ‬على‭ ‬المعرفة‭. ‬لذا،‭ ‬نتطلع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬إس‭ ‬إليفن‭ ‬التعليمية‭ ‬لتوفير‭ ‬تمويل‭ ‬ميسر‭ ‬للطلبة‭ ‬بهدف‭ ‬دعم‭ ‬تقدمهم‭ ‬الأكاديمي‭. ‬وكجزء‭ ‬من‭ ‬جهودنا‭ ‬لتنمية‭ ‬المواهب،‭ ‬نسعى‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬الجيل‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬المهنيين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تسهيل‭ ‬مسارهم‭ ‬نحو‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬التعليمية‭ ‬دون‭ ‬مواجهة‭ ‬تحديات‭ ‬مالية‮»‬‭.‬

وعلق‭ ‬حول‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالله‭ ‬السادة‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬لشركة‭ ‬إس‭ ‬إليفن‭ ‬التعليمية‭ ‬الشريك‭ ‬لجامعة‭ ‬ستراثكلايد‭ ‬البحرين‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬يسعدنا‭ ‬إعلان‭ ‬شراكتنا‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬مبتكرة‭ ‬تُمكّن‭ ‬طلابنا‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬أهدافهم‭ ‬التعليمية‭ ‬بسهولة‭ ‬ويسر،‭ ‬حيث‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الشراكة‭ ‬تعكس‭ ‬التزامنا‭ ‬المستمر‭ ‬بأن‭ ‬تمكين‭ ‬الطلاب‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬أفضل‭ ‬الفرص‭ ‬التعليمية‭ ‬يعد‭ ‬استثمارًا‭ ‬طويل‭ ‬الأمد‭ ‬في‭ ‬مستقبلهم‭ ‬ومستقبل‭ ‬المجتمع،‭ ‬بما‭ ‬يسهم‭ ‬في‭ ‬خلق‭ ‬بيئة‭ ‬تعليمية‭ ‬تشجع‭ ‬على‭ ‬التفوق‭ ‬والابتكار‭.‬‮»‬

يقدم‭ ‬برنامج‭ ‬‮«‬تمويل‭ ‬التعليم‮»‬‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬تمويلاً‭ ‬يصل‭ ‬إلى‭ ‬40 , 000‭ ‬دينار‭ ‬بحريني،‭ ‬مع‭ ‬أقساط‭ ‬شهرية‭ ‬متساوية،‭ ‬وفترات‭ ‬سداد‭ ‬تصل‭ ‬إلى‭ ‬84‭ ‬شهرًا‭ ‬وفترة‭ ‬سماح‭ ‬لغاية‭ ‬6‭ ‬أشهر‭.‬

من‭ ‬خلال‭ ‬الشراكة‭ ‬مع‭ ‬المؤسسات‭ ‬البارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬لتوفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويل‭ ‬ميسرة‭ ‬الكلفة‭ ‬وبأسعار‭ ‬معقولة،‭ ‬يلتزم‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الوطني‭ ‬بتمكين‭ ‬الطلبة‭ ‬من‭ ‬استكمال‭ ‬رحلتهم‭ ‬التعليمية‭ ‬بثقة‭ ‬وتحقيق‭ ‬طموحاتهم‭ ‬الأكاديمية‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬تمويلية‭ ‬ميسرة‭ ‬ومتكاملة‭ ‬بالتعاون‭ ‬مع‭ ‬مؤسسات‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬المملكة‭.‬