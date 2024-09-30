طيران الإمارات ترسم ملامح استراتيجيتها لـلمرحلة المقبلة من النمو

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

اختتمت‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬مؤتمرها‭ ‬لإدارة‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬الذي‭ ‬انعقد‭ ‬في‭ ‬دبي‭ ‬بحضور‭ ‬أكثر‭ ‬من‮

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‬عضواً‭ ‬من‭ ‬فريق‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬أنحاء‭ ‬العالم،‭ ‬وهو‭ ‬الحدث‭ ‬الذي‭ ‬يعقد‭ ‬كل‭ ‬عامين‭ ‬ويعد‭ ‬أكبر‭ ‬تجمع‭ ‬تجاري‭ ‬للناقلة‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬وأقيم‭ ‬هذا‭ ‬العام‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ -‬التأهيل،‭ ‬التمكين،‭ ‬والتميز‮»‬‭.‬

ويعتبر‭ ‬المؤتمر‭ ‬بمثابة‭ ‬نقطة‭ ‬انطلاق‭ ‬لقيادات‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية‭ ‬التنفيذية‭ ‬في‭ ‬الناقلة‭ ‬لإشراك‭ ‬الفرق‭ ‬وتشجيعها‭ ‬وإلهامها‭ ‬حول‭ ‬استراتيجيتها‭ ‬ورؤيتها‭ ‬للمستقبل،‭ ‬حيث‭ ‬تعمل‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬على‭ ‬تعزيز‭ ‬أسطولها‭ ‬وشبكتها‭ ‬ومنتجاتها‭ ‬وتستعد‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬بمزيد‭ ‬من‭ ‬النمو‭.‬

وخلال‭ ‬الحدث،‭ ‬كرّم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬أحمد‭ ‬بن‭ ‬سعيد‭ ‬آل‭ ‬مكتوم،‭ ‬الرئيس‭ ‬الأعلى،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لطيران‭ ‬الإمارات‭ ‬والمجموعة،‭ ‬الفرق‭ ‬والأفراد‭ ‬المتميزين‭ ‬بجائزة‭ ‬‮«‬الرئيس‭ ‬للمبيعات‮»‬،‭ ‬تقديراً‭ ‬لإنجازاتهم‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العمليات‭ ‬التجارية،‭ ‬كما‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬متحدثين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬الأعمال‭ ‬والطيران‭ ‬والسياحة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬متحدثين‭ ‬تحفيزيين‭ ‬ومؤلفين‭ ‬للكتب‭ ‬الأكثر‭ ‬مبيعاً،‭ ‬على‭ ‬مدار‭ ‬أربعة‭ ‬أيام‭ ‬استثنائية‭.‬

وقال‭ ‬عدنان‭ ‬كاظم‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات‭ ‬التجارية‭ ‬في‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭: ‬‮«‬تعمل‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وفق‭ ‬خطط‭ ‬طموحة،‭ ‬ويسهم‭ ‬مؤتمر‭ ‬مبيعات‭ ‬المسافرين‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الخطوط‭ ‬العريضة‭ ‬لكيفية‭ ‬تفعيل‭ ‬المسارات‭ ‬التجارية‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬وتنفيذ‭ ‬خطط‭ ‬النمو‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬للشركة،‭ ‬عبر‭ ‬إعادة‭ ‬تقويم‭ ‬استراتيجياتنا،‭ ‬والاستفادة‭ ‬من‭ ‬الفرص‭ ‬الناشئة،‭ ‬وتطوير‭ ‬منتجات‭ ‬جديدة،‭ ‬وتعزيز‭ ‬ديناميكيات‭ ‬الفرق‭ ‬وتسخير‭ ‬أحدث‭ ‬التقنيات‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬واجهنا‭ ‬معاً‭ ‬تحديات‭ ‬تجارية‭ ‬غير‭ ‬متوقعة‭ ‬وتمكنّا‭ ‬من‭ ‬تحويل‭ ‬التحديات‭ ‬إلى‭ ‬فرص‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬سرعة‭ ‬التحرك‭ ‬نحو‭ ‬كل‭ ‬فرصة‭ ‬متاحة‭ ‬لتحقيق‭ ‬نتائج‭ ‬متميزة،‭ ‬وما‭ ‬زلنا‭ ‬في‭ ‬البداية،‭ ‬حيث‭ ‬سيمضي‭ ‬مسار‭ ‬نمونا‭ ‬بشكل‭ ‬متسارع‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬المقبلة،‭ ‬تماشياً‭ ‬مع‭ ‬مستهدفات‭ ‬أجندة‭ ‬دبي‭ ‬33‭ ‬الطموحة،‭ ‬فيما‭ ‬تواصل‭ ‬فرقنا‭ ‬تركيزها‭ ‬والتزامها‭ ‬لتوليد‭ ‬قيمة‭ ‬استثنائية‭ ‬للأعمال‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الأول،‭ ‬عقد‭ ‬السير‭ ‬تيم‭ ‬كلارك‭ ‬رئيس‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬جلسة‭ ‬حوارية‭ ‬مفتوحة‭ ‬مع‭ ‬الموظفين،‭ ‬استعرض‭ ‬بعدها‭ ‬عدنان‭ ‬كاظم،‭ ‬رؤيته‭ ‬للعمليات‭ ‬التجارية‭ ‬وكيف‭ ‬ستعمل‭ ‬الفرق‭ ‬بشكل‭ ‬جماعي‭ ‬للاستفادة‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬فرصة‭ ‬للنمو‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬الميزة‭ ‬التنافسية‭ ‬للناقلة‭ ‬وريادتها‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬سلّط‭ ‬عادل‭ ‬الرضا‭ ‬نائب‭ ‬الرئيس‭ ‬والرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للعمليات،‭ ‬ومايكل‭ ‬دورسام،‭ ‬رئيس‭ ‬المالية‭ ‬وخدمات‭ ‬المجموعة؛‭ ‬وأوليفيه‭ ‬جرومان،‭ ‬النائب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرئيس‭ ‬للموارد‭ ‬البشرية،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أحدث‭ ‬التطورات‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬تخصصهم‭.‬

وافتتح‭ ‬نبيل‭ ‬سلطان،‭ ‬النائب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرئيس‭ ‬لمبيعات‭ ‬المسافرين‭ ‬والإدارة‭ ‬الدولية،‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني،‭ ‬حيث‭ ‬استعرض‭ ‬الأولويات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬لمبيعات‭ ‬المسافرين‭ ‬لدى‭ ‬الناقلة،‭ ‬ثم‭ ‬انضم‭ ‬إليه‭ ‬عدنان‭ ‬كاظم‭ ‬في‭ ‬جلسة‭ ‬للأسئلة‭ ‬والأجوبة،‭ ‬حيث‭ ‬دارت‭ ‬النقاشات‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬إدارة‭ ‬الإيرادات‭ ‬والولاء‭ ‬ومبيعات‭ ‬الشركات‭ ‬إلى‭ ‬العملاء،‭ ‬واخُتتم‭ ‬اليوم‭ ‬بجلسة‭ ‬حوارية‭ ‬حول‭ ‬شراكة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬وفلاي‭ ‬دبي‭ ‬ضمت‭ ‬عدنان‭ ‬كاظم‭ ‬وغيث‭ ‬الغيث،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬فلاي‭ ‬دبي‭.‬

وفي‭ ‬اليوم‭ ‬الثالث،‭ ‬سلّط‭ ‬بطرس‭ ‬بطرس‭ ‬النائب‭ ‬التنفيذي‭ ‬للرئيس‭ ‬للاتصالات‭ ‬المشتركة‭ ‬والتسويق‭ ‬والعلامة‭ ‬التجارية،‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬علامة‭ ‬طيران‭ ‬الإمارات‭ ‬التجارية‭ ‬الشهيرة،‭ ‬ودورها‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬جمهور‭ ‬جديد‭ ‬وإلهامه،‭ ‬بما‭ ‬يتماشى‭ ‬مع‭ ‬تطلعات‭ ‬النمو‭ ‬لدى‭ ‬الناقلة،‭ ‬فيما‭ ‬سلّطت‭ ‬مؤسسة‭ ‬دبي‭ ‬لمشاريع‭ ‬الطيران‭ ‬الهندسية‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬آخر‭ ‬مستجدات‭ ‬الخطط‭ ‬الرئيسية‭ ‬لمطار‭ ‬آل‭ ‬مكتوم‭ ‬الدولي‭ ‬ومدى‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬البناء‭.‬

كما‭ ‬استمع‭ ‬المشاركون‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬لكلمات‭ ‬رئيسية‭ ‬ألقاها‭ ‬مؤلفون‭ ‬لأكثر‭ ‬الكتب‭ ‬مبيعاً‭ ‬ومتحدثون‭ ‬تحفيزيون،‭ ‬حيث‭ ‬تناولوا‭ ‬العلاقة‭ ‬الديناميكية‭ ‬بين‭ ‬الاستعداد‭ ‬البدني‭ ‬والفسيولوجي‭ ‬والعاطفي‭ ‬للتحديات،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬كيفية‭ ‬البيع‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬القصص‭ ‬وقوة‭ ‬السرد‭.‬

ودارت‭ ‬فعاليات‭ ‬اليوم‭ ‬الرابع‭ ‬والأخير‭ ‬حول‭ ‬إمارة‭ ‬دبي،‭ ‬حيث‭ ‬تطرق‭ ‬المشاركون‭ ‬إلى‭ ‬الخطط‭ ‬المستقبلية‭ ‬والمبادرات‭ ‬الاستشرافية‭ ‬لضمان‭ ‬حفاظ‭ ‬المدينة‭ ‬على‭ ‬ميزتها‭ ‬التنافسية‭ ‬واقترابها‭ ‬من‭ ‬تحقيق‭ ‬طموحاتها‭ ‬وفقاً‭ ‬لأجندة‭ ‬دبي‭ ‬33‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬جعل‭ ‬دبي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أفضل‭ ‬ثلاث‭ ‬مدن‭ ‬للعيش‭ ‬والعمل‭ ‬والاستثمار‭.‬

وتحدث‭ ‬هلال‭ ‬سعيد‭ ‬المري‭ ‬مدير‭ ‬عام‭ ‬دائرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬حول‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬التي‭ ‬تدفع‭ ‬نمو‭ ‬دبي‭. ‬كما‭ ‬تناولت‭ ‬حور‭ ‬الخاجة،‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬أول‭ ‬للعمليات‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬دائرة‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياحة‭ ‬في‭ ‬دبي،‭ ‬فرص‭ ‬النمو‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬والتآزر‭ ‬المحتمل‭ ‬لجذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬إلى‭ ‬المدينة‭. ‬وتبع‭ ‬ذلك‭ ‬حلقة‭ ‬نقاشية‭ ‬رفيعة‭ ‬المستوى‭ ‬ضمت‭ ‬خبراء‭ ‬من‭ ‬القطاعات‭ ‬السياحية‭ ‬والاقتصادية‭ ‬في‭ ‬دبي‭.‬