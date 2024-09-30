بهدف توفير حلول مبتكرة لزبائن البنك من الشركات((البحرين الإسلامي)) يدشن بطاقاته الائتمانية الجديدة للشركات

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن بنك البحرين الإسلامي، البنك الرائد في تقديم الخدمات المصرفية الرقمية الإسلامية بمملكة البحرين، تدشين بطاقاته الائتمانية الجديدة Business Signature للشركات وذلك بالشراكة مع شركة فيزا العالمية. ويأتي تدشين هذه البطاقات ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين بنك البحرين الإسلامي وشركة فيزا العالمية بهدف توفير حلول مبتكرة تمكن الشركات والمؤسسات من العمل بكفاءة مع إدارة مواردها بشكل أفضل، وتزويدها بإمكانيات وحلول مالية مطورة توفر المرونة والأمان والراحة، ومصممة لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات.
صممت بطاقة فيزا Business Signature الائتمانية الجديدة للشركات، من بنك البحرين الإسلامي، لتبسيط إدارة النفقات وتدفقها النقدي وتوفير تحكم غير مسبوق على إنفاق الشركات والمؤسسات. وبالمقابل ستستفيد الشركات والمؤسسات بمختلف فئاتها سواءً كانت من الشركات المتوسطة أو الكبيرة، من المزايا والعروض التي توفرها هذه البطاقة والتي ستسهم بشكل كبير في تسهيل المعاملات الفورية المرتبطة بالشركات.
وفي هذا الصدد، صرحت فاطمة العلوي، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي قائلةً: «نفتخر في بنك البحرين الإسلامي بتوفير حلول مالية شاملة تعود بالنفع على زبائننا من الأفراد والشركات، كما نلتزم من خلال تعاوننا مع شركائنا مثل شركة Visa ، بتقديم حلول مالية عالية المستوى تتماشى مع المعايير العالمية. لقد صممت بطاقات الشركات الجديدة لتلبية المتطلبات المتطورة للشركات والمؤسسات المالية، بما يضمن تزويدها بكل الإمكانيات والأدوات التي تحتاجها لإدارة شؤونها المالية وازدهار أعمالها عالمياً بشكل أكثر فعالية وكفاءة».
من جهته، صرح علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة فيزا في المملكة العربية السعودية والبحرين وسلطنة عمان قائلاً: «تلتزم شركة فيزا بدعم جهود الحكومة البحرينية في التحول الرقمي للشركات المحلية والتقليل من استخدام النقد، وتعد شراكتنا مع بنك البحرين الإسلامي لإطلاق بطاقات Business Signature للشركات دليل على هذا الالتزام. إننا نهدف إلى توفير المرونة والأمان والراحة للشركات في البحرين التي تحتاجها للنجاح في الاقتصاد الرقمي من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الدفع المتقدمة وشبكتنا العالمية وخلق عرض قيمة مجزٍ».
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