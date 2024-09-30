بهدف توفير حلول مبتكرة لزبائن البنك من الشركات((البحرين الإسلامي)) يدشن بطاقاته الائتمانية الجديدة للشركات

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬البنك‭ ‬الرائد‭ ‬في‭ ‬تقديم‭ ‬الخدمات‭ ‬المصرفية‭ ‬الرقمية‭ ‬الإسلامية‭ ‬بمملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬تدشين‭ ‬بطاقاته‭ ‬الائتمانية‭ ‬الجديدة‭ ‬ Business ‭ ‬ Signature ‭ ‬للشركات‭ ‬وذلك‭ ‬بالشراكة‭ ‬مع‭ ‬شركة‭ ‬فيزا‭ ‬العالمية‭. ‬ويأتي‭ ‬تدشين‭ ‬هذه‭ ‬البطاقات‭ ‬ضمن‭ ‬إطار‭ ‬الشراكة‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بين‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬وشركة‭ ‬فيزا‭ ‬العالمية‭ ‬بهدف‭ ‬توفير‭ ‬حلول‭ ‬مبتكرة‭ ‬تمكن‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬بكفاءة‭ ‬مع‭ ‬إدارة‭ ‬مواردها‭ ‬بشكل‭ ‬أفضل،‭ ‬وتزويدها‭ ‬بإمكانيات‭ ‬وحلول‭ ‬مالية‭ ‬مطورة‭ ‬توفر‭ ‬المرونة‭ ‬والأمان‭ ‬والراحة،‭ ‬ومصممة‭ ‬لتلبية‭ ‬الاحتياجات‭ ‬المتطورة‭ ‬للشركات‭.‬

صممت‭ ‬بطاقة‭ ‬فيزا‭ ‬ Business ‭ ‬ Signature ‭ ‬الائتمانية‭ ‬الجديدة‭ ‬للشركات،‭ ‬من‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي،‭ ‬لتبسيط‭ ‬إدارة‭ ‬النفقات‭ ‬وتدفقها‭ ‬النقدي‭ ‬وتوفير‭ ‬تحكم‭ ‬غير‭ ‬مسبوق‭ ‬على‭ ‬إنفاق‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭. ‬وبالمقابل‭ ‬ستستفيد‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬بمختلف‭ ‬فئاتها‭ ‬سواءً‭ ‬كانت‭ ‬من‭ ‬الشركات‭ ‬المتوسطة‭ ‬أو‭ ‬الكبيرة،‭ ‬من‭ ‬المزايا‭ ‬والعروض‭ ‬التي‭ ‬توفرها‭ ‬هذه‭ ‬البطاقة‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬بشكل‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬تسهيل‭ ‬المعاملات‭ ‬الفورية‭ ‬المرتبطة‭ ‬بالشركات‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد،‭ ‬صرحت‭ ‬فاطمة‭ ‬العلوي،‭ ‬القائم‭ ‬بأعمال‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لبنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬قائلةً‭: ‬‮«‬نفتخر‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬بتوفير‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬شاملة‭ ‬تعود‭ ‬بالنفع‭ ‬على‭ ‬زبائننا‭ ‬من‭ ‬الأفراد‭ ‬والشركات،‭ ‬كما‭ ‬نلتزم‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعاوننا‭ ‬مع‭ ‬شركائنا‭ ‬مثل‭ ‬شركة‭ ‬ Visa ،‭ ‬بتقديم‭ ‬حلول‭ ‬مالية‭ ‬عالية‭ ‬المستوى‭ ‬تتماشى‭ ‬مع‭ ‬المعايير‭ ‬العالمية‭. ‬لقد‭ ‬صممت‭ ‬بطاقات‭ ‬الشركات‭ ‬الجديدة‭ ‬لتلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتطورة‭ ‬للشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬المالية،‭ ‬بما‭ ‬يضمن‭ ‬تزويدها‭ ‬بكل‭ ‬الإمكانيات‭ ‬والأدوات‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬لإدارة‭ ‬شؤونها‭ ‬المالية‭ ‬وازدهار‭ ‬أعمالها‭ ‬عالمياً‭ ‬بشكل‭ ‬أكثر‭ ‬فعالية‭ ‬وكفاءة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬صرح‭ ‬علي‭ ‬بيلون،‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬الإقليمي‭ ‬لشركة‭ ‬فيزا‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬العربية‭ ‬السعودية‭ ‬والبحرين‭ ‬وسلطنة‭ ‬عمان‭ ‬قائلاً‭: ‬‮«‬تلتزم‭ ‬شركة‭ ‬فيزا‭ ‬بدعم‭ ‬جهود‭ ‬الحكومة‭ ‬البحرينية‭ ‬في‭ ‬التحول‭ ‬الرقمي‭ ‬للشركات‭ ‬المحلية‭ ‬والتقليل‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬النقد،‭ ‬وتعد‭ ‬شراكتنا‭ ‬مع‭ ‬بنك‭ ‬البحرين‭ ‬الإسلامي‭ ‬لإطلاق‭ ‬بطاقات‭ ‬ Business ‭ ‬ Signature ‭ ‬للشركات‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬هذا‭ ‬الالتزام‭. ‬إننا‭ ‬نهدف‭ ‬إلى‭ ‬توفير‭ ‬المرونة‭ ‬والأمان‭ ‬والراحة‭ ‬للشركات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬التي‭ ‬تحتاجها‭ ‬للنجاح‭ ‬في‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الرقمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬الدفع‭ ‬المتقدمة‭ ‬وشبكتنا‭ ‬العالمية‭ ‬وخلق‭ ‬عرض‭ ‬قيمة‭ ‬مجزٍ‮»‬‭.‬