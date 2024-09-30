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تطوير شاطئ عام وبناء ناد شاطئي في خليج البحرين

9/30/2024 11:38:00 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتبت‭: ‬نوال‭ ‬عباس‭ ‬ الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00


فتح‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات،‭ ‬الجهة‭ ‬التنظيمية‭ ‬المستقلة‭ ‬المكلفة‭ ‬بالإشراف‭ ‬على‭ ‬ممارسات‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬الحكومية،‭ ‬أمس‭ ‬مظاريف‭ ‬10‭ ‬مناقصات‭ ‬مطروحة‭ ‬من‭ ‬جهات‭ ‬متصرفة‭.‬

وتنافست‭ ‬3‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬لتطوير‭ ‬شاطئ‭ ‬عام‭ ‬وبناء‭ ‬ناد‭ ‬شاطئي‭ ‬بمشروع‭ ‬شاطئ‭ ‬خليج‭ ‬البحرين،‭ ‬وتتطلع‭ ‬هيئة‭ ‬البحرين‭ ‬للسياحة‭ ‬والمعارض‭ ‬إلى‭ ‬تعيين‭ ‬شركة‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإنشاءات‭ ‬لتطوير‭ ‬شاطئ‭ ‬عام‭ ‬وبناء‭ ‬ناد‭ ‬شاطئي‭ ‬بمشروع‭ ‬شاطئ‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬وفقاً‭ ‬لوثائق‭ ‬المناقصة‭. ‬ويعد‭ ‬مشروع‭ ‬شاطئ‭ ‬خليج‭ ‬البحرين‭ ‬أحد‭ ‬المشاريع‭ ‬ضمن‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬السياحية‭ ‬للفترة‭ ‬من‭ ‬2022‭ ‬إلى‭ ‬2026،‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬إلى‭ ‬تطوير‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬السياحية‭ ‬بهدف‭ ‬جذب‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الزوار‭ ‬والسياح‭ ‬إلى‭ ‬المملكة‭ ‬وتبلغ‭ ‬مساحة‭ ‬المشروع‭ ‬173000‭ ‬متر‭ ‬وهو‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬5‭ ‬قسائم‭ ‬تتضمن‭ ‬شاطئ‭ ‬عام‭ ‬وقسيمة‭ ‬سيتم‭ ‬تطويرها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الهيئة‭ ‬و3‭ ‬قسائم‭ ‬مؤجرة‭ ‬لغرض‭ ‬التطوير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القطاع‭ ‬الخاص‭.‬

وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬أحمد‭ ‬منصور‭ ‬العالي‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬2‭.‬4‮٥‬‭ ‬مليون‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬مجموعة‭ ‬بوخوة‭ ‬للمقاولات‭ ‬والتجارة‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬3‭.‬4‮٣‬‭ ‬ملايين‭ ‬دينار‭.‬

بينما‭ ‬تنافست‭ ‬4‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬لأعمال‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬لمبنى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الدبلوماسية،‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬أميري‭ ‬للخدمات‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬175‭ ‬ألفا‭ ‬و101‭ ‬دينار،‭ ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬شركة‭ ‬المؤيد‭ ‬لتكيف‭ ‬الهواء‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬107‭ ‬آلاف‭ ‬و449‭ ‬دينارا‭.‬

ويهدف‭ ‬مشروع‭ ‬الصيانة‭ ‬الوقائية‭ ‬إلى‭ ‬صيانة‭ ‬وإصلاح‭ ‬جميع‭ ‬الأعمال‭ ‬الميكانيكية‭ ‬والكهربائية‭ ‬وأعمال‭ ‬السباكة‭ ‬والصرف‭ ‬وأنظمة‭ ‬تكييف‭ ‬الهواء‭ ‬والمعدات‭ ‬المتنوعة‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬الأعمال‭ ‬المدنية‭ ‬البسيطة‭ ‬في‭ ‬مبنى‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للقضاء‭ ‬مدة‭ ‬أربع‭ (‬4‭) ‬سنوات‭.‬

وتنافست‭ ‬7‭ ‬شركات‭ ‬على‭ ‬مناقصة‭ ‬طرحتها‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬العالمي‭ ‬للمعارض‭ ‬لخدمات‭ ‬تنسيق‭ ‬الحدائق‭ ‬لمعرض‭ ‬عالم‭ ‬البحرين‭ ‬وتقدمت‭ ‬شركة‭ ‬السيد‭ ‬كاظم‭ ‬الدرازي‭ ‬وأولاده‭ ‬بأعلى‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬42‭ ‬ألفا‭ ‬و902‭ ‬دينار‭. ‬بينما‭ ‬تقدمت‭ ‬حدائق‭ ‬الأمين‭ ‬بأقل‭ ‬العطاءات‭ ‬بقيمة‭ ‬تبلغ‭ ‬17‭ ‬ألفا‭ ‬و694‭ ‬دينارا‭.‬

وتبحث‭ ‬ EWB ‭ ‬عن‭ ‬قائد‭ ‬مؤهل‭ ‬لتقديم‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬للمرافق‭ ‬الطبيعية‭ ‬مع‭ ‬نطاق‭ ‬عمل‭ ‬تفصيلي‭ ‬وقوائم‭ ‬بالعناصر‭ ‬الموردة‭ ‬في‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭. ‬الغرض‭ ‬من‭ ‬طلب‭ ‬تقديم‭ ‬العروض‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬التماس‭ ‬العروض‭ ‬من‭ ‬مقدمي‭ ‬العروض‭ ‬المهتمين‭ ‬الذين‭ ‬لديهم‭ ‬معلومات‭ ‬كافية‭ ‬لتمكينهم‭ ‬من‭ ‬إعداد‭ ‬وتقديم‭ ‬المقترحات‭ ‬للنظر‭ ‬فيها‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ EWB ‭ ‬لتلبية‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬للمناظر‭ ‬الطبيعية‭ ‬للمنشأة‭. ‬

وتسعى‭ ‬ EWB ‭ ‬إلى‭ ‬شراء‭ ‬خدمات‭ ‬شاملة‭ ‬للمرافق‭ ‬والخدمات‭ ‬المرتبطة‭ ‬بها‭.‬

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