تطوير شاطئ عام وبناء ناد شاطئي في خليج البحرين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتبت: نوال عباس
الثلاثاء ٠١ أكتوبر ٢٠٢٤ - 02:00
فتح مجلس المناقصات والمزايدات، الجهة التنظيمية المستقلة المكلفة بالإشراف على ممارسات المناقصات والمزايدات الحكومية، أمس مظاريف 10 مناقصات مطروحة من جهات متصرفة.
وتنافست 3 شركات على مناقصة طرحتها هيئة البحرين للسياحة والمعارض لتطوير شاطئ عام وبناء ناد شاطئي بمشروع شاطئ خليج البحرين، وتتطلع هيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى تعيين شركة متخصصة في مجال الإنشاءات لتطوير شاطئ عام وبناء ناد شاطئي بمشروع شاطئ خليج البحرين وفقاً لوثائق المناقصة. ويعد مشروع شاطئ خليج البحرين أحد المشاريع ضمن الاستراتيجية السياحية للفترة من 2022 إلى 2026، التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية بهدف جذب المزيد من الزوار والسياح إلى المملكة وتبلغ مساحة المشروع 173000 متر وهو عبارة عن 5 قسائم تتضمن شاطئ عام وقسيمة سيتم تطويرها من قبل الهيئة و3 قسائم مؤجرة لغرض التطوير من قبل القطاع الخاص.
وتقدمت شركة أحمد منصور العالي بأقل العطاءات بقيمة 2.4٥ مليون دينار، بينما تقدمت شركة مجموعة بوخوة للمقاولات والتجارة بأعلى العطاءات بقيمة تبلغ 3.4٣ ملايين دينار.
بينما تنافست 4 شركات على مناقصة طرحتها وزارة الأشغال لأعمال الصيانة الوقائية لمبنى المجلس الأعلى للقضاء في المنطقة الدبلوماسية، وتقدمت شركة أميري للخدمات بأعلى العطاءات بقيمة 175 ألفا و101 دينار، بينما تقدمت شركة المؤيد لتكيف الهواء بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 107 آلاف و449 دينارا.
ويهدف مشروع الصيانة الوقائية إلى صيانة وإصلاح جميع الأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال السباكة والصرف وأنظمة تكييف الهواء والمعدات المتنوعة بالإضافة إلى الأعمال المدنية البسيطة في مبنى المجلس الأعلى للقضاء مدة أربع (4) سنوات.
وتنافست 7 شركات على مناقصة طرحتها مركز البحرين العالمي للمعارض لخدمات تنسيق الحدائق لمعرض عالم البحرين وتقدمت شركة السيد كاظم الدرازي وأولاده بأعلى العطاءات بقيمة 42 ألفا و902 دينار. بينما تقدمت حدائق الأمين بأقل العطاءات بقيمة تبلغ 17 ألفا و694 دينارا.
وتبحث EWB عن قائد مؤهل لتقديم خدمات شاملة للمرافق الطبيعية مع نطاق عمل تفصيلي وقوائم بالعناصر الموردة في طلب تقديم العروض. الغرض من طلب تقديم العروض هذا هو التماس العروض من مقدمي العروض المهتمين الذين لديهم معلومات كافية لتمكينهم من إعداد وتقديم المقترحات للنظر فيها من قبل EWB لتلبية الحاجة إلى خدمات شاملة للمناظر الطبيعية للمنشأة.
وتسعى EWB إلى شراء خدمات شاملة للمرافق والخدمات المرتبطة بها.
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