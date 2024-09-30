إنقاذ طفل من الغرق بأملج

(MENAFN
- Al Watan)
أنقذت فرق البحث والإنقاذ بحرس الحدود في منطقة تبوك طفلًا من الغرق بمحافظة أملج، وتم إسعافه ونقله للمستشفى لتلقي الرعاية الطبية، وحالته الصحية مستقرة.
وأهابت المديرية العامة لحرس الحدود بالمتنزهين، أخذ الحيطة والحذر، واتباع إرشادات وتعليمات السلامة البحرية، ومراقبة الأطفال أثناء السباحة في الأماكن المخصصة، والاتصال بالرقمين (911) في منطقتي مكة المكرمة والشرقية، و(994) في بقية مناطق المملكة لطلب المساعدة في الحالات الطارئة.
MENAFN30092024000089011017ID1108732520
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.