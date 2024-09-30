طاهر وجابر صباح: ((مشتاقين للمسرح بس الصحة ما تساعد))

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
«مشتاقين للمسرح بس الصحة ما عادت تساعد»، بهذه الكلمات أكد الفنان
طاهر صباح انه وشقيقه جابر متشوقان للعودة إلى العمل في الوسط الفني بعد فترة انقطاع استمرت لعدة سنوات لأسباب مختلفة، حيث كانت المشاركة الأخيرة من خلال عمل مسرحي خاص بالأطفال.
وأكد صباح انه وفي كل يوم يشاهد الأعمال التلفزيونية والمسرحية أثناء عرضها في التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي
يشعر برغبة شديدة للعودة برفقة شقيقة جابر، لكن هناك عدة أمور تمنعهم أبرزها الوضع الصحي، حيث يعاني صباح من مشاكل في ركبة القدم تمنعه من الحركة بشكل طبيعي على خشبة المسرح، وهو المكان الذي عرفه من خلاله الجمهور في الكويت والخليج في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من خلال المشاركة في كم كبير من الأعمال المسرحية أشهرها «انتخبوا أم علي» و«الكرة مدورة».
وأفاد صباح بأن شقيقه جابر يعاني أيضا من مشاكل في القدمين ومتشوق للعودة إلى التمثيل، لكن يحتاج هو الآخر الى التعافي من هذه المشاكل للعودة من جديد.
وعن آخر الأعمال التي شهدت تواجدهم، ذكر صباح من خلال حديثه لـ «الأنباء» أنه فرح جدا بمشاركته الأخيرة في الأعمال المسرحية والتي كانت من خلال مسرحية استعراضية تحاكي الأطفال بعنوان «كوكب السعادة» ومن خلالها التقى الجمهور واسترجع ذكرياته في الأعمال المسرحية، منوها إلى أن الشوق للمسرح اكثر بكثير من الشوق للأعمال التلفزيونية فالمسرح يجمع الفنان بشكل مباشر مع الجمهور.
وأشار صباح إلى انه وشقيقه جابر ينتظران عرض احدث عمل فني لهما والمتمثل بفيلم سينمائي يحمل عنوان «المصرقع» تم تصويره منذ عدة سنوات، لكنه لم يعرض حتى هذه اللحظة والعمل يحمل الطابع الكوميدي ومنحنا فرصة لنقول للجمهور إننا متواجدون في الساحة ولم نعتزل العمل في الفن.
وفيما يتعلق بتواصل المنتجين والمخرجين معهم، أفاد صباح بأن التواصل قليل جدا والأسباب كثيرة أبرزها أن الأجيال اختلفت عما كانت عليه في الماضي، فقد كانت هناك أسماء منتجين ومخرجين ممن عملنا معهم في الماضي لم تعد موجودة حاليا، وهذه سُنة الحياة، وحاليا الأسماء الموجودة قد لا تعرف أرقام هواتفنا للتواصل معنا أو انهم يدركون وضعنا الصحي، وفي الحالتين نلتمس لهم العذر.
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