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طاهر وجابر صباح: ((مشتاقين للمسرح بس الصحة ما تساعد))

9/30/2024 11:36:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
«مشتاقين للمسرح بس الصحة ما عادت تساعد»، بهذه الكلمات أكد الفنان طاهر صباح انه وشقيقه جابر متشوقان للعودة إلى العمل في الوسط الفني بعد فترة انقطاع استمرت لعدة سنوات لأسباب مختلفة، حيث كانت المشاركة الأخيرة من خلال عمل مسرحي خاص بالأطفال.
وأكد صباح انه وفي كل يوم يشاهد الأعمال التلفزيونية والمسرحية أثناء عرضها في التلفزيون أو مواقع التواصل الاجتماعي يشعر برغبة شديدة للعودة برفقة شقيقة جابر، لكن هناك عدة أمور تمنعهم أبرزها الوضع الصحي، حيث يعاني صباح من مشاكل في ركبة القدم تمنعه من الحركة بشكل طبيعي على خشبة المسرح، وهو المكان الذي عرفه من خلاله الجمهور في الكويت والخليج في نهاية الثمانينيات وبداية التسعينيات من خلال المشاركة في كم كبير من الأعمال المسرحية أشهرها «انتخبوا أم علي» و«الكرة مدورة».
وأفاد صباح بأن شقيقه جابر يعاني أيضا من مشاكل في القدمين ومتشوق للعودة إلى التمثيل، لكن يحتاج هو الآخر الى التعافي من هذه المشاكل للعودة من جديد.
وعن آخر الأعمال التي شهدت تواجدهم، ذكر صباح من خلال حديثه لـ «الأنباء» أنه فرح جدا بمشاركته الأخيرة في الأعمال المسرحية والتي كانت من خلال مسرحية استعراضية تحاكي الأطفال بعنوان «كوكب السعادة» ومن خلالها التقى الجمهور واسترجع ذكرياته في الأعمال المسرحية، منوها إلى أن الشوق للمسرح اكثر بكثير من الشوق للأعمال التلفزيونية فالمسرح يجمع الفنان بشكل مباشر مع الجمهور.
وأشار صباح إلى انه وشقيقه جابر ينتظران عرض احدث عمل فني لهما والمتمثل بفيلم سينمائي يحمل عنوان «المصرقع» تم تصويره منذ عدة سنوات، لكنه لم يعرض حتى هذه اللحظة والعمل يحمل الطابع الكوميدي ومنحنا فرصة لنقول للجمهور إننا متواجدون في الساحة ولم نعتزل العمل في الفن.
وفيما يتعلق بتواصل المنتجين والمخرجين معهم، أفاد صباح بأن التواصل قليل جدا والأسباب كثيرة أبرزها أن الأجيال اختلفت عما كانت عليه في الماضي، فقد كانت هناك أسماء منتجين ومخرجين ممن عملنا معهم في الماضي لم تعد موجودة حاليا، وهذه سُنة الحياة، وحاليا الأسماء الموجودة قد لا تعرف أرقام هواتفنا للتواصل معنا أو انهم يدركون وضعنا الصحي، وفي الحالتين نلتمس لهم العذر.

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