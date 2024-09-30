هويتنا الوطنية.. إلى جادة الوطن

تتبع الحكومة عبر قراراتها المتتالية نهجا على مسار التصحيح وتطهير الدولة من براثن الفساد الإداري في جميع الوزارات، تلك القرارات كانت متوقفة لسنوات كثيرة بسبب السجالات الطويلة بين السلطتين في البلاد والتي حالت دون تقويم مثالب القانون أو تعديل ثغراته، إلا أن العزم لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد «مشعل الحزم والعزم» على العمل الوطني، قائم ومستمر في ملفات عديدة، ومنها «قانون الجنسية الكويتية» وتعديلاته.

نعم.. إن إيقاف ملف التجنيس ومعالجة بعض بنوده فيما يتعلق بتجنيس «زوجة الكويتي» المطلقة لها ما لها، ففي حالات عدة تبين استغلال الزواج من الرجل الكويتي أو العكس من أجل التكسب الاجتماعي والمادي، وهناك إحصائيات في هذا الجانب «الزواج والطلاق» (كويتيون)، والزواج من جنسيات أخرى، لقد جاء إسقاط الجنسية عن المطلقة من كويتي كتعديل قانوني على المسار الصحيح، لاسيما بعد ما شهدته المحاكم الكويتية من آثار سلبية اجتماعيا وكان أمرا مؤسفا، فجاءت الموافقة على تعديل مشروع المرسوم بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية «إذ لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، كما لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية»، هذا من جهة اكتساب الجنسية الكويتية بالزواج من غير «كويتي».

نعم.. إن تعديل وتنظيم قانون الجنسية الكويتية من شأنه فلترة الهوية الوطنية من الأشخاص الذين اكتسبوها عن طريق التزوير أو الغش، وهذا حق دستوري أصيل بسحب الجنسية من المتلاعبين بالهوية الوطنية، ووضع التعديل على القانون لمن لديهم جرائم مخلة بالشرف والأمانة والمساس بأمن الوطن والذات الأميرية، جميعها قوانين من شأنها إعادة «الهوية الوطنية» إلى جادة الوطن.

وفي الحقيقة، نلمس الشفافية في التعامل من قبل القيادة السياسية ممثلة بقرارات الحكومة الكويتية في هذا الجانب من ذكر الأسماء والعدد والأسباب والحالات ونشرها، ونحن نشهد ما يحيط بنا من فساد داخلي في بعض دول المنطقة التي تهاوت أركانها المدنية وبنيتها التحتية على أثره، ونحمد الله تعالى بما منّ به علينا من «قيادة حكيمة» تنهض بالكويت وتعيد تطهير مؤسساتها وإداراتها عبر تعديل القوانين بما ينفع البلاد والعباد.

ولطالما طالب المواطن الكويتي السلطتين التشريعية والتنفيذية بالنظر إلى ملف التجنيس حفاظا على الهوية الوطنية.

كما أن التعديل على قانون الجنسية يفتح الآفاق لتعديل ملف «التركيبة السكانية» ووقف المطالبة بتجنيس «حملة إحصاء 1965» كأحد المسارات الصحيحة داخل ملف التجنيس للحلول بشمولية والقضاء على مثالب القانون السابقة، لذلك أقول للكويتيين «هويتنا الوطنية.. إلى جادة الوطن»، بإذن الله.





[email protected]