على القوة يا هيئة البيئة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
في إحدى المناسبات الاجتماعية، فاجأني صاحب «عزبة وحلال» بقوله إنهم أصبحوا يخافون من الهيئة العامة للبيئة بشكل كبير، كونها أصبحت صارمة في تطبيق الغرامات على المخالفين والتي اقلها 500 دينار.
وكلمة حق تقال بحق هيئة البيئة تحت قيادة د.سميرة الكندري، حيث اصبحت اكثر جدية وصرامة في التصدي للذين يعبثون ويخربون بيئة الكويت، وقد اصبح لها ذراع امنية هم شرطة البيئة الذين يفرضون قوانين البلد المتعلقة بحماية البيئة ويطبقون الغرامات على كل مخالفة والتي يصل بعضها لـ 500 دينار، وهذا الأمر سيجعل من الوضع البيئي واقعا جديدا في البلد لتكون فيه بيئة وصحراء الكويت مصونة ومحمية.
وكنتيجة لهذه الجهود المباركة لهيئة البيئة وقيادتها وابطال رجال ونساء شرطة البيئة، عادت أجزاء من صحراء الكويت إلى حالتها وطبيعتها القديمة من اخضرار وعودة نمو وازدهار النباتات البرية التي اختفت منذ مدة طويلة.
وكذلك قبل اسبوع تلقيت اتصالا من سيدة فاضلة عرفت انها تعمل في الهيئة العامة للبيئة وان سبب الاتصال هو توجيه من قيادة الهيئة للاستفسار ومتابعة مقالة قدمت فيها اقتراحا بيئيا مهما ومفيدا أخذت مني المزيد من التفاصيل عن الموضوع ووعدت بدراسته ونقله لقيادة الهيئة للنظر فيه، وهو أمر يثلج الصدر عندما ترى تفاعل قياديي المؤسسات الحكومية مع كل ما ينشر ويكتب في مجال تخصص مؤسساتهم.
نقطة أخيرة: عزيزي المواطن مع اقتراب موسم التخييم والبر، نتمنى الالتزام بتعليمات وتوجيهات بلدية الكويت وهيئة البيئة والجهات المعنية، والابتعاد عن الإضرار بمكونات بيئتنا الصحراوية ومنع إحداث آثار سلبية ودائمة على مواقع التخييم، اتركوها كما وجدتموها لتستطيعوا انتم وغيركم التخييم فيها السنة القادمة.
ghunaimalzu3by@
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