على القوة يا هيئة البيئة

في إحدى المناسبات الاجتماعية، فاجأني صاحب «عزبة وحلال» بقوله إنهم أصبحوا يخافون من الهيئة العامة للبيئة بشكل كبير، كونها أصبحت صارمة في تطبيق الغرامات على المخالفين والتي اقلها 500 دينار.

وكلمة حق تقال بحق هيئة البيئة تحت قيادة د.سميرة الكندري، حيث اصبحت اكثر جدية وصرامة في التصدي للذين يعبثون ويخربون بيئة الكويت، وقد اصبح لها ذراع امنية هم شرطة البيئة الذين يفرضون قوانين البلد المتعلقة بحماية البيئة ويطبقون الغرامات على كل مخالفة والتي يصل بعضها لـ 500 دينار، وهذا الأمر سيجعل من الوضع البيئي واقعا جديدا في البلد لتكون فيه بيئة وصحراء الكويت مصونة ومحمية.

وكنتيجة لهذه الجهود المباركة لهيئة البيئة وقيادتها وابطال رجال ونساء شرطة البيئة، عادت أجزاء من صحراء الكويت إلى حالتها وطبيعتها القديمة من اخضرار وعودة نمو وازدهار النباتات البرية التي اختفت منذ مدة طويلة.

وكذلك قبل اسبوع تلقيت اتصالا من سيدة فاضلة عرفت انها تعمل في الهيئة العامة للبيئة وان سبب الاتصال هو توجيه من قيادة الهيئة للاستفسار ومتابعة مقالة قدمت فيها اقتراحا بيئيا مهما ومفيدا أخذت مني المزيد من التفاصيل عن الموضوع ووعدت بدراسته ونقله لقيادة الهيئة للنظر فيه، وهو أمر يثلج الصدر عندما ترى تفاعل قياديي المؤسسات الحكومية مع كل ما ينشر ويكتب في مجال تخصص مؤسساتهم.

نقطة أخيرة: عزيزي المواطن مع اقتراب موسم التخييم والبر، نتمنى الالتزام بتعليمات وتوجيهات بلدية الكويت وهيئة البيئة والجهات المعنية، والابتعاد عن الإضرار بمكونات بيئتنا الصحراوية ومنع إحداث آثار سلبية ودائمة على مواقع التخييم، اتركوها كما وجدتموها لتستطيعوا انتم وغيركم التخييم فيها السنة القادمة.





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