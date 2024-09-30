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كلمة الكويت في الأمم المتحدة و((رؤية 2035))

9/30/2024 11:36:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) اشتملت كلمة ممثل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله، في الأمم المتحدة والتي ألقاها سموه خلال المناقشة العامة للـدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، على العديد من القضايا ذات الأهمية في العالم أجمع وتطرق سموه في كلمته إلى الحديث عن تجديد التضامن الدولي، حيث أشار إلى أنه لا يصلح إلا بتوافر إرادة سياسية دولية جادة للإصلاح، خاصة في مجلس الأمن، وتحديث آليات العمل الدولي بما يقود إلى المواكبة المطلوبة لمواجهـة ودرء أي خطر يهدد أمن عالمنا واستقراره.
وعلى صعيد الابتكارات التكنولوجية، قال سموه إن وتيرة الابتكارات التكنولوجية والاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية والتحريض والتجنيد الإرهابي وبث المعلومات الخاطئة والمضللة، باتت تزعزع وتمس الأمن السيبراني، الأمر الذي يجب أن تتم إعارته الاهتمام اللازم.
وتطرقت الكلمة السامية إلى المخاطر التي تحدق بالعالم، حيث أشار سموه إلى أنه لا يوجد من هو بمنأى عن تبعاتها فلا طريق أمام العالم إلا من خلال التعاون والتعاضد نحو الأهداف المشتركة. وأيضا لن تتحقق العدالة والمساواة في ظل معايير مزدوجة، ولن يكون هناك مستقبل مشرق إلا عند يقين الجميع وتمسكهم بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطرق صاحب السمو إلى التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وأشار فيه إلى انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وعلى صعيد مسيرة مجلس التعاون الخليجي، جدد صاحب السمو التأكيد على عزم دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ لمواصلة مسيرة مجلس التعاون وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وفيما يخص «رؤية 2035»، قال سموه «لقد عمدت دولة الكويت من خلال «رؤية الكويت 2035» المستندة في عدد من آلياتها إلى مواكبة ومتابعة كل المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية، لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي تجاري ثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي لنقل العمل الديبلوماسي من الأطر التقليدية إلى صناعة تتفاعل على نحو متواصل مع المعطيات والواقع الدولي، وفق عمليات ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد».
من هذا نصل إلى أن الكلمة السامية أمام قادة العالم كانت بالغة الأهمية بمضامينها الشاملة والعميقة في ظل الظروف العالمية، وجاءت لتؤكد على قضايا مهمة، تهم العالم بأكمله.
والله الموفق.


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