كلمة الكويت في الأمم المتحدة و((رؤية 2035))

(MENAFN
- Al-Anbaa) اشتملت كلمة ممثل
صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، سمو ولي العهد
الشيخ صباح الخالد، حفظهما الله، في الأمم المتحدة والتي ألقاها سموه خلال المناقشة العامة للـدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك، على العديد من القضايا ذات الأهمية في العالم أجمع وتطرق سموه في كلمته إلى الحديث عن تجديد التضامن الدولي، حيث أشار إلى أنه لا يصلح إلا بتوافر إرادة سياسية
دولية جادة للإصلاح، خاصة في مجلس الأمن، وتحديث آليات العمل الدولي بما يقود إلى المواكبة المطلوبة لمواجهـة ودرء أي خطر يهدد أمن عالمنا واستقراره.
وعلى صعيد الابتكارات التكنولوجية، قال سموه إن وتيرة الابتكارات التكنولوجية والاستخدام الخاطئ للذكاء الاصطناعي ووسائل التواصل الاجتماعي في نشر خطاب الكراهية والتحريض والتجنيد الإرهابي وبث المعلومات الخاطئة والمضللة، باتت تزعزع وتمس الأمن السيبراني، الأمر الذي يجب أن تتم إعارته الاهتمام اللازم.
وتطرقت الكلمة السامية إلى المخاطر التي تحدق بالعالم، حيث أشار سموه إلى أنه لا يوجد من هو بمنأى عن تبعاتها فلا طريق أمام العالم إلا من خلال التعاون والتعاضد نحو الأهداف المشتركة. وأيضا لن تتحقق العدالة والمساواة في ظل معايير مزدوجة، ولن يكون هناك مستقبل مشرق إلا عند يقين الجميع وتمسكهم بقيم ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتطرق صاحب السمو إلى التصعيد الخطير للعدوان الإسرائيلي على لبنان، وأشار فيه إلى انتهاك صارخ لكل الأعراف والقوانين الدولية.
وعلى صعيد مسيرة مجلس التعاون الخليجي، جدد صاحب السمو التأكيد على عزم دول مجلس التعاون الخليجي الراسخ لمواصلة مسيرة مجلس التعاون وتعزيز الشراكة الإستراتيجية مع المنظمات الإقليمية والدولية.
وفيما يخص «رؤية 2035»، قال سموه «لقد عمدت دولة الكويت من خلال «رؤية الكويت 2035» المستندة في عدد من آلياتها إلى مواكبة ومتابعة كل المؤشرات الاقتصادية والمالية الدولية، لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي تجاري ثقافي متفاعل مع محيطه الإقليمي والدولي لنقل العمل الديبلوماسي من الأطر التقليدية إلى صناعة تتفاعل على نحو متواصل مع المعطيات والواقع الدولي، وفق عمليات ترتكز على عنصر المبادرة النابع من إرث إغاثي وإنساني جبل عليه الآباء والأجداد».
من هذا نصل إلى أن الكلمة السامية أمام قادة العالم كانت بالغة الأهمية بمضامينها الشاملة والعميقة في ظل الظروف العالمية، وجاءت لتؤكد على قضايا مهمة، تهم العالم بأكمله.
والله الموفق.
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