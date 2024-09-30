محمد صلاح يخادع ليفربول

MENAFN - Alghad Newspaper) كشف موقع "تيم توك" أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي "يخادع" ناديه ليفربول الإنجليزي من خلال الدخول في مفاوضات على تمديد عقده الحالي مع النادي رغم أنه ينوي الخروج مجاناً نهاية الموسم، بينما يبدو النادي الإنجليزي "واثقاً" من بقاء لاعبه المصري في صفوفه الفترة المقبلة.

وقال صلاح عقب الفوز على مطلع الشهر الحالي: أنا في عامي الأخير ولم يتحدث معي النادي بشأن التجديد، ولهذا سألعب موسمي الأخير مع الفريق وسنرى بعدها.



وزاد موقع "تيم توك" أن صلاح بدأ بالتفاوض بشكل مبدئي مع ناديه على تمديد العقد، لكن الأخير يعرف تماماً أن قائد مصر سيغادر الفريق لينتقل إلى فريق آخر مجاناً الصيف المقبل.

ورغم ذلك يرى مسؤولون داخل النادي الشمالي أن فرصة بقاء صلاح مع الفريق لما بعد الموسم الحالي كبيرة، إذ نقل موقع "فوتبول إنسايدر" أن المسؤولين داخل النادي "واثقون" من إمكانية استمرار صلاح، وأن كل ما يحدث لا يشعرهم بالقلق.

ويواجه ليفربول أزمة في تجديد عقود 3 من أبرز نجومه الحاليين وهم القائد فيرجيل فان دايك والظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد، بالإضافة إلى محمد صلاح.-(وكالات)