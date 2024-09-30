الجزيرة ينهي عقد مدربه عثمان الحسنات بالتراضي

MENAFN - Alghad Newspaper) أنهى نادي الجزيرة ، الاثنين، عقد المدير الفني لفريق عثمان الحسنات بالتراضي بين الطرفين.



وقال موقع النادي على الفيس بوك :" تم الاتفاق بين مجلس ادارة نادي الجزيرة والمدير الفني الكابتن عثمان الحسنات الى انهاء العقد الموقع معه ومع جهازه الفني، وتوجيه الشكر والتقدير الى الحسنات وجهازه الفني على ما قدموه خلال الفترة الماضية متمنين له النجاح والتوفيق" .



وقاد الحسنات الجزيرة في 6 تعادل في 3 وتعرض للخسارة 3 مرات، ويحتل حاليا المركز الحادي عشر وقبل الأخير وبفارق الأهداف عن فريق العقبة.