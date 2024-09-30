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الأردن يجدد تأكيده الوقوف المطلق مع لبنان

9/30/2024 11:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، اتصالاً هاتفياً مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني نجيب ميقاتي، جدد خلاله التأكيد على وقوف المملكة المطلق مع لبنان وأمنه واستقراره وسيادته وسلامة مواطنيه ورفض العدوان الإسرائيلي عليه.

ونقل الصفدي إلى ميقاتي توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني تقديم كل المساعدات الممكنة للبنان الشقيق في مواجهة تبعات الحرب عليه، ودعم جهوده المستهدفة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار.


وشدد الصفدي على ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار، وتنفيذ القرار ١٧٠١، ودعم الموقف اللبناني الذي عبر عنه ميقاتي اليوم والذي أكد فيه استعداد لبنان تطبيق القرار ١٧٠١ وإرسال الجيش الى منطقة جنوب الليطاني ليقوم بمهامه كاملة بالتنسيق مع قوات حفظ السلام الدولية في الجنوب ودعوة مجلس النواب للانعقاد لانتخاب رئيس للجمهورية.

وشدد الصفدي على ضرورة تكثيف كل الجهود الدولية فوراً لوقف التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والذي يشكل وقف العدوان على غزة خطوته الأولى.

وكان الأردن أرسل بتوجيه من جلالة الملك طائرتي مساعدات إلى لبنان، ويستمر في إرسال كل ما يستطيع من مساعدات لمساعدة لبنان وشعبه الشقيق.

إلى ذلك، أجرى الصفدي اتصالين هاتفيين مع وزير خارجية النرويج إسبن بارث إيدي، ووزير الشؤون الخارجية والاتحاد الأوروبي والتعاون الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، بحث معهما خلالهما خطورة التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة وخطورة عدم وقفه.

وأكد الصفدي ونظيره النرويجي ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وتنفيذ القرار ١٧٠١، مشيرين إلى أن موقف لبنان الذي أعلنه ميقاتي اليوم يوفر فرصة يجب دعمها للتوصل لوقف فوري لإطلاق النار.

كما أكد الصفدي وألباريس ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وأهمية إطلاق تحرك دولي فوري يحمي المنطقة من خطورة استمرار التصعيد وتنفيذ القرار ١٧٠١ في الوقت الذي يؤكد لبنان استعداده تطبيقه كاملاً.

وشدد الصفدي وألباريس على ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار وإنهاء الكارثة الإنسانية في غزة ووقف التصعيد الخطير في الضفة الغربية أيضاً.

MENAFN30092024000072011014ID1108732505

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