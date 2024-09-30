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في اليوم العالمي لكبار السن: مطالب بإصدار صك دولي وتشريع محلي لحقوق الكبار

9/30/2024 11:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبّون عمان - تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي لكبار السن للعام الحالي تحت شعار "الحفاظ على الكرامة"، فيما كانت المملكة من أوائل الدول التي أولت اهتماما واسعا بهم، بتشكيل لجان ووضع إستراتيجيات وتطويرها بشأنهم، وسط آمال وتطلعات محلية ودولية لإصدار صك دولي على غرار اتفاقيات حقوق الإنسان في مختلف المجالات يعنى بكبار السن.
ويمر الأول من تشرين الأول (أكتوبر) لهذا العام، بتأكيد الأمم المتحدة على أن شيخوخة السكان هي اتجاه عالمي، في وقت أصبح فيه متوسط العمر المتوقع عند الولادة في كل أنحاء العالم 75 عاما، وفقا لبيان رسمي، إذ يتوقع بأن يرتفع عدد المسنين في العالم بحلول العام 2030، مع تسارع هذه الوتيرة تحديدا في البلدان النامية.
وتبرز الدعوات والتوصيات الوطنية خلال سنوات، بضرورة استحداث قانون خاص بحقوق كبار السن، يتضمن نصوصا لمساءلة الأبناء في حال وقوع حالات إهمال أو تقصير، وإنشاء قاعدة بيانات وإحصاءات لهم، بالإضافة لضرورة استحداث أندية نهارية حكومية لكبار السن، في المحافظات، وهو ما أكد عليه أحدث تقرير للمركز الوطني لحقوق الإنسان.
وبحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، فإن الأردن يمر بتحوّل ديمغرافي، إذ يتوقع بأن يرتفع عدد من تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق، أكثر من الضعف بين 2020 و2050، وبين 620.000 ( 6 ٪ من إجمالي السكان) إلى 2.15 مليون (16.6 ٪).
المجلس الوطني لشؤون الأسرة أصدر العام الماضي، تقريرا تقييميا حول تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكبار السن 2018-2022، أظهر بأن هناك حاجة "لتطبيق منهجية الموازنة المستجيبة للشيخوخة ضمن إطار الموازنة العامة الحكومية"، وأن غيابها أدى لقصور في رصد ومتابعة الإنفاق الحكومي الموجه لصالح كبار السن، مع التأكيد على وجود أداء مرتفع في بعض مؤشرات تنفيذ الخطة.
من جهته، قال الأمين العام للمجلس الوطني د. محمد مقدادي في تصريحات خاصة لـ"الغد"، إن اهتمام المجلس بقضايا كبار السن بدأ منذ تأسيسه عبر الاهتمام بالتخطيط الإستراتيجي لقضاياهم، والعمل على مأسسة هذا العمل من خلال التعاون مع أعضاء اللجنة الوطنية لكبار السن والتي تشكلت في العام 2012 بقرار من رئاسة الوزراء، والتي يمثل اعضاؤها حاليا 40 عضواً من مختلف المؤسسات الوطنية ذات العلاقة".
ونوه المقدادي إلى أن هناك جهودا دولية، تبذل لإعداد "صك دولي" يدعم حقوق كبار السن، وأن الأردن يسهم بهذا عبر إعداد "مداخلة سنوية" يجري تقديمها لمجموعة عمل مفتوحة لعضوية المعنية بالشيخوخة في نيويورك، وذلك ضمن التقييم الرابع لخطة عمل مدريد الدولية للشيخوخة، قائلا إنها تشمل مختلف الجوانب والحقوق الخاصة بكبار السن في الأردن.
عربيا، قال المقدادي أطلقت الإستراتيجية العربية لكبار السن للأعوام 2019-2029، عن طريق جامعة الدول العربية التي عملت مع الشركاء على "إعداد مشروع قانون عربي استرشادي لحماية حقوق كبار السن".
ونص الدستور صراحة على حماية كبار السن، في المادة (5/ 6) التي تنص "يحمي القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ويعزز مشاركتهم واندماجهم في مناحي الحياة المختلفة، كما يحمي الأمومة والطفولة والشيخوخة ويرعى النشء ويمنع الإساءة والاستغلال".
وفي السياق ذاته، قال المقدادي إن بيانات دائرة الإحصاءات العامة لعام 2023، تشير إلى أن عدد كبار السن ممن تتجاوز أعمارهم الـ60 عاما فما فوق، بلغوا 626.75 وبنسبة 5.5 % من عدد السكان، منهم 307.675 إناثا و319.075 ذكورا.
وعن جهود المجلس في ملف كبار السن، أضاف المقدادي، إن هناك متابعة مستمرة مع اللجنة الوطنية لكبار السن لتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لكبار السن والتي أعدت العام الماضي، ومن ثم المتابعة على تقييمها، ويعمل باستمرار على تحديثها وتطويرها وتحديث محاورها وأهدافها، ضمن المستجدات التي تطرأ على المجتمع ويتعاون في ذلك مع صندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة "الاسكوا"، بحسبه.
وضمن توصيات ومخرجات الإستراتيجية، بدأ المجلس العام الماضي، وفقا للمقدادي العمل على مبادرة "إنشاء نواد نهارية لكبار السن".
وبيّن أن هناك تعاونا حاليا، مع منظمة الانسانية والإدماج في إنشاء ناد نهاري بمحافظة العاصمة مع أمانة عمان الكبرى، وبالتعاون مع جمعية الأسر التنموية، وفي محافظة اربد مع معهد العناية بصحة الأسرة، ويسعى مستقبلاً للتوسع بافتتاح نواد في المحافظات والتعاون مع البلديات لاستغلال الحدائق لفتح نواد نهارية.
وأضاف المقدادي معلقا "تأتي هذه النوادي بهدف قضاء كبار السن أوقات فراغهم، واستغلال خبراتهم في مختلف الجوانب".

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