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لدعم صندوق التقاعد.. الأطباء تبدأ العمل بـالشريحة الأساسية

9/30/2024 11:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان- تبدأ نقابة الأطباء اليوم العمل بالشريحة الأساسية للتقاعد التي أقرتها الهيئة العامة الاستثنائية في جلستها المنعقدة في 12 تموز (يوليو) الماضي، وذلك بغية دعم صندوق التقاعد.
وسيبدأ العمل بالشريحة حسب التعليمات التي أقرها مجلس النقابة لهذه الغاية، حيث دعا المجلس الأطباء الراغبين بالاشتراك فيها مراجعة الدائرة المالية في النقابة.
وقال رئيس اللجنة الإعلامية في النقابة عضو المجلس الدكتور حازم القرالة إن الشريحة الأساسية، هي عندما تكون عائدات صندوق التقاعد منها (صفر) دينار وقيمتها 10 دنانير.
وأكد القرالة أنه يحق لجميع الأطباء المسجلين في سجلات النقابة، التقدم بطلب الانتقال إلى أي شريحة يريدونها.
ولفت إلى أن الطبيب له حرية الاختيار بين الاشتراك بالشريحة الأساسية أو أي شريحة أخرى تناسبه.
وكانت الهيئة العامة وافقت على سلسلة من التعديلات التي قدّمها مجلس النقابة، حيث اقترح الأخير تعديل البند (أ) في المادة 13 ليصبح "عائدات التقاعد الشهرية على كل طبيب تبلغ (صفر) دينار للشريحة الأساسية، و(14) دينارا للشريحة الأولى، و(22) دينارا للشريحة الثانية من الشرائح المنصوص عليها في المادة (24) من هذا النظام".
وجاء في التعديل المقترح على الفقرة (ب) من المادة نفسها، أن عائدات الضمان الشهرية على كل طبيب تصبح قيمتها 10 دنانير للشريحة الأساسية، و8 دنانير للشريحتين الأولى والثانية.
من جانبه، اعتبر نائب نقيب الأطباء السابق استشاري أول الطب الشرعي الدكتور مؤمن الحديدي أنه لا وسيلة لفصل صندوق التقاعد عن صندوق النقابة كما فعلت نقابة المهندسين، إلا بإنشاء شريحة جديدة تسمى الشريحة الصفرية أو الأساسية.
ولفت الحديدي في تصريح لـ"الغد" إلى أن هذه الشريحة هي فكرة ذكية ومبتكرة تحافظ على انتساب الطبيب للنقابة وصندوق التقاعد دون أن تترتب عليه التزامات مالية.
وأضاف الحديدي إن "الطبيب يسدد رسم الانتساب ويدفع (صفر دينار) لصندوق التقاعد، وهذا يُعفي الصندوق من دفع الرواتب الشهرية للأطباء كونهم مشتركين بصندوق التقاعد بقيمة صفر ومكتفين بالتقاعد الحكومي أو تقاعد صندوق الضمان الاجتماعي".
وشدد على أن صندوق التقاعد يُصبح بالنسبة للكثير من الأطباء الشباب المشتركين بالشريحتين الأولى والثانية، بمثابة راتب تقاعدي مساند.
وبين أنه يبقى على الطبيب المنتمي للشريحة الصفرية الالتزام بصندوق الضمان الاجتماعي وهي 8 دنانير شهريا تم رفعها إلى 10 شهريا لدعم الطبيب بالمعونة العاجلة في حالة الوفاة.
وستعيد هذه الشريحة، أكثر من 15 ألف طبيب وطبيبة للنقابة ويضفي رقابة على ممارستهم، وينعمون بالحماية القانونية التي منحها لهم قانون النقابة.
وقال إن إضافة الشريحة الصفرية، سيتيح للنقابة متابعة مدى التزام الأطباء بالرسوم السنوية والضمان الاجتماعي للأطباء من ذوي الشريحة الصفرية دون تغيير على الأطباء الملتزمين.
وأكد أن ذلك "سيتيح إعادة مشطوبي العضوية إلى سجلات النقابة ويتيح للجميع فرصة لإعادة النظر بتطوير التشريعات"، مشدّدا على أهمية ربط الأطباء بنقابتهم عبر شبكة الحماية التي توفرها النقابة.
وأوضح الحديدي أنه وعلى سبيل المثال، يمكن إلزام الأطباء عموما بتسديد الرسوم السنوية للممارسة في كافة القطاعات، إلا أنه لا يسوغ إجبارهم جميعا على الانتساب لصندوق التقاعد.
وقال إنه كان لدى الطبيب سبيل آخر للتأمينات التقاعدية مثل الانتساب لصناديق التقاعد الحكومية أو العسكرية أو صندوق الضمان الاجتماعي.
وأكد الحديدي ضرورة رفد صندوق النقابة والضمان بموارد مالية من غير جيوب الأطباء لإعادة الألق لها، لتمكينها من القيام بدورها الضابط لجودة العملية العلاجية.
وشدّد على ضرورة تطبيق التحصيلات من أطباء القطاع الخاص بعدالة "فلا يسوغ تحصيل 1 % حصريا من دخل أطباء القطاع الخاص وترك الأطباء من ذوي الدخل الأعلى سواء في الجامعات وغيرهم، معفيين منها".

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