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مهرجان الزيتون.. احتفاء سنوي بشجرة وطنية ومنتجاتها ورمزيتها الثقافية والاجتماعية

9/30/2024 11:35:40 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عبدالله الربيحات عمان- "شجرة الزيتون"، لا تشبه أي شجرة في الثقافة الزراعية الأردنية، فمنتجاتها حاضرة على نحو يومي في حياة الأردني، وعلى مر الزمن تجذرت كشجرة وطنية، لا يمكن الاستغناء عنها، وعن منتجاتها، فإلى جانب ما تتمتع به من قدسية واحترام اجتماعيين كبيرين، هي مورد اقتصادي حيوي لزارعيها.
ومع الوقت، طور الأردنيون آليات عديدة للاحتفاء بهذه الشجرة، التي ينظمون لها سنويا "مهرجان الزيتون الوطني ومعرض المنتجات الريفية" وهذا الاحتفاء الذي يحمل طابعا اقتصاديا، هو أيضا احتفاء بالقيمة الثقافية لهذه الشجرة، التي أضحى الاهتمام بها واسعا في مختلف المناطق، ويحمل أهمية اقتصادية واجتماعية.
ويشكل الاهتمام بهذا المهرجان، إشارة واضحة على تعزيز الإنتاج الإستراتيجي للزيتون، وفي الوقت نفسه، الاهتمام بالمنتجات الريفية التي هي في الأساس منتجات زراعية، وتشكل رافدا للسوق الوطني، يسهم المهرجان هنا في فتح نوافذ تسويقية لمزارعي أشجار الزيتون ولمنتجي المواد الزراعية من الأسر الريفية، سعيا منه لدعم المنتج المحلي، وإتاحة الفرص للأسر الريفية لعرض منتجاتها وبيعها.
المهرجان سيقام هذا العام، بإشراف وزارة الزراعة في المركز الأردني للمعارض في عمان بمكة مول، بعد أن كان ينظمه المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأعوام السابقة، وهو سيتيح المشاركة فيه لأكبر عدد من المنتجين والأسر، وسترافقه حملة تسويقية وإعلامية.
خبراء زراعيون بينوا لـ"الغد" أن مهرجان الزيتون مهم جدا للأسر الريفية التي ستجد لها مكانا فيه لتسويق منتجاتها من الزيت والمواد الأخرى في عمان، التي تتمتع بكثافة سكانية كبيرة وقدرة شرائية عالية.
وقالوا إن المهرجان يسهم بالتشبيك بين المنتجين والزبائن، وفي الوقت نفسه، فهو بحاجة للرعاية المستمرة والتطوير، وتحفيز المشاركين فيه بمنحهم مساحات عرض شبه مجانية لجذب مشاركين أكثر.
وأضافوا، أن المهرجان يعد دعما لصغار المزارعين واسنادا للمرأة الريفية، وهذا يتطلب أيضا إطلاق حملات ترويجية له، تحتفي بشجرة الزيتون وما تنتجه من زيت وكبيس بأكثر من طريقة، وبيان مدى أهمية زيت الزيتون الصحية واستخداماته الغذائية والتجميلية والصحية.
الباحث والخبير في الشؤون الزراعية والتنموية د. حسان العسوفي، بين أن المهرجان، يشكل نافذة تسويقية، تكاد تكون الأكبر في تاريخ المعارض الأردنية، ويأتي هذا الاهتمام به، في نطاق ما تحمله شجرة الزيتون من رمزية اجتماعية وثقافية، ولما للزيتون وزيته من أهمية في المطبخ الأردني، ولما تحمله هذه الشجرة من دلالات تفصح عن معاني التعاون والعطاء.
وقال العسوفي "بعيدا عن الأرقام الإحصائية حول عدد الأشجار وحجم الإنتاج للزيتون، أوضحت الدراسات الأركيولوجية أن الأردن ومنطقة رم تحديداً، من أقدم مناطق العالم التي نشات فيها زراعة أشجار الزيتون، كما وتفيد الدراسات البحثية الجينية في المركز الوطني للبحوث الزراعية بأن "المهراس" من أقدم أصناف الزيتون في العالم، وهو ما يعزز الأهمية التاريخية والدينية لهذه الشجرة، ولما تحمله قيمتها الغذائية والصناعية من فوائد للمجتمع والاقتصاد الزراعي.
وبين ان الزيتون وزيته يحملان في معانيهما رمزيات متنوعة، كرمزيته للقوة والثبات في المنظور الشعبي "كُل زيت وناطح الحيط"، ودلالته في الحفاظ على الأمن الغذائي "الزيت عمود البيت"، وقيمته التنافسية في العطاء والجودة، إذ يتباهى به المزارعون "ما حدا يقول عن زيته عكر"، وهذه مدلولات انتجت حكمتها عن الزيتون عبر آلاف السنين، ورسختها كمفاهيم قيمية ثقافية واجتماعية.
وقال العسوفي إن المركز الوطني، ولإيمانه بأهمية الزيتون كشجرة وطنيه ذات تاريخ وقيمة اجتماعية وغذائية، أنشأ مديرية خاصة لأبحاث الزيتون، ومختبرا متخصصا بفحص الزيت والتأكد من سلامته وعدم غشه، ليكون غذاء آمنا للمستهلكين.
وأشار أن المركز وبالتعاون مع شركائه، يطلق سنويا مهرجانا برعاية ملكيه مباركة للزيتون ومنتجاته، ليكون عنوانا للعطاء ورمزا للانتماء، مهرجانا تسوده أجواء مبهجة، حتى أصبح مهرجانا وطنيا ينتظره الجميع.
من جهته، قال مدير عام اتحاد المزارعين محمود العوران، انه في ظل تردي أسواق الزيت تأتي هذه الفرصة للمزارع لتسويق منتجاته، وفي ظل هذا المعرض يجتمع أطراف العملية من منتج وسوق ومستهلك، وأيضا تكون فرصة لعرض منتجات محلية أخرى، سواء مواد غذائية او حرف يدوية، كما ويعتبر فرصة حقيقية تجذب الزوار إليه من عمان والمحافظات.
وأضاف ان المهرجان دعم لصغار المزارعين واسناد للمرأة الريفية، وهو يمنزلة برنامج مسابقات للحصول على منتجات عالية الجودة، يجري فحصها مخبريا، داعيا لاطلاق حملات ترويجية حول التحضيرات للمهرجان، داعيا المزارعين والجمعيات الزراعية للمشاركة في المهرجان، والذي يسهم بدفع عجلة الاقتصاد.
يشار إلى ان المهرجان عقد للمرة الاولى في العام 2000، بينما بلغ حجم الاستثمارات في الزيتون بالمملكة نحو مليار دينار، اشتملت على معاصر ومستلزمات إنتاج وتصنيع زيتون وعبوات زيت بأنواعها، وتصنيع جفت لأغراض التدفئة.
كما وبلغت المساحة المزروعة بالزيتون في المملكة 570 ألف دونم، تتضمن 11 مليون شجرة، فيما بلغ معدل الإنتاج المحلي في آخر عامين بين 150 إلى 200 ألف طن من ثمار الزيتون، يستخدم منها
80 % لإنتاج الزيت، بمعدل إنتاج يتراوح بين 25 الى 30 ألف طن، وفقا لاحصائيات رسمية.
كما ويوجد في المملكة 139 معصـرة، تقدر طاقتها الإنتاجية بـ451 طنا
في الساعة.

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