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العمل: 472 شكوى على عاملات منازل

9/30/2024 11:35:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هبة العيساوي عمان - بلغ عدد الشكاوى المقدمة من عاملات المنازل الى مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالي 390، وفق بيانات حصلت "الغد" عليها.
وكشفت البيانات، أن 340 شكوى حلت من إجمالي الشكاوى المقدمة، والشكاوى المقدمة من العاملات مباشرة بلغت 65، أما المقدمة من عاملات المنازل عن طريق مكاتب الاستقدام 365، والشكاوى التي حلت والمقدمة من أصحاب منازل، بلغت في أول ثمانية أشهر من العام الحالي 472.
كما بلغ عدد الشكاوى المقدمة من أصحاب المنازل والتي حولها رئيس قسم التفتيش الى المفتش المعني ولم يتخذ إجراء نهائيا بها وما تزال قيد الإجراء 301.
أما عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) وفق البيانات، والتي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الفترة نفسها 4 قضايا، وفق مديرية التفتيش.
ويواجه العمال المهاجرون تحديات كبيرة تتعلق بظروف العمل، ما يعرضهم لمخاطر الاتجار بالبشر، إذ تُؤثر ظروف العمل السيئة عليهم، من حيث العمل لساعات طويلة دون الحصول على تعويض مناسب، وقد يحصلون مقابل عملهم، على أجور أقل من العمال المحليين، وغالبًا ما يتعرضون لتأخير في دفع الأجور أو عدم دفعها بالكامل، بالإضافة إلى أن عمالا يعملون في بيئات عمل غير آمنة أو غير صحية، ما يعرضهم لمخاطر صحية وإصابات، وفقا لتقارير محلية.
إلى ذلك، تقوم مديرية التفتيش بمتابعة حل الشكاوى وآلية حلها، والشكاوى قيد الاجراء، عن طريق منصة "حماية" للشكاوى العمالية، كما ان الشكاوى العمالية التي ليست من اختصاص الوزارة، وتسجل على "حماية" يبذل مفتشو العمل الجهد للوصول لحل الشكوى الفردية منها بين العامل وصاحب العمل بطريقة ودية (مصالحة)، وفي حال عدم التوصل لحل يوجه العامل الى القضاء للمطالبة بالحقوق العمالية، مثل شكاوى إنهاء الخدمات او مطالبة العامل بمستحقات مالية وهو ليس على رأس عملة.
وبالعودة الى تقرير التفتيش، لم ترد شكاوى مقدمة من أصحاب المنازل، ولا يوجد لها سند قانوني في الوزارة، ولم ترد شكاوى أيضا مقدمة من عاملات منازل او من جهات ممثلة، ولا يوجد لها سند قانوني في الوزارة.
وكان عدد قضايا جرائم الاتجار بالبشر (العمل الجبري) التي تعاملت معها وحدة مكافحة الاتجار بالبشر العام الماضي بلغت 18 قضية، وفق مديرية التفتيش، في حين بلغ عدد القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر (قضايا عمالية) 169، وعدد الضحايا المحتملين للقضايا العمالية 213، بينما بلغ عدد المشتكى عليهم للقضايا العمالية 281.
وكان رئيس وحدة مكافحة الاتجار بالبشر الرائد محمد خليفات، اكد ضبط 36 حالة اتجار بالبشر في المملكة العام 2022.
يشار إلى أن القضايا التي لم ترتق لشبهة الاتجار بالبشر، هي شكاوى وملاحظات وردت لوحدة مكافحة الاتجار بالبشر، وعبر التحقيق الأولي أو بقرار الظن الصادر من المدعي العام، تبين انه لا يوجد مؤشرات للعمل الجبري، وانها مخالفات لقانون العمل، أما قضايا جريمة الاتجار بالبشر (العمل الجبري) هي قضايا صدر قرار الظن بان الشكوى جريمة اتجار بالبشر ولم يصدر قرار قطعي من المحكمة المختصة.

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