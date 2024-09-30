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الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في الهند ونيبال

9/30/2024 11:35:39 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق في إقليم غرب البنغال، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات وفقدان آخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

كما أعربت وزارة الخارجية عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي اجتاحت عدة مقاطعات في نيبال، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات وفقدان آخرين.

وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.

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