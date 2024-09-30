الأردن يعزي بضحايا الفيضانات في الهند ونيبال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة بضحايا الفيضانات التي اجتاحت مناطق في إقليم غرب البنغال، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات وفقدان آخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير الدكتور سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع حكومة وشعب جمهورية الهند الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
كما أعربت وزارة الخارجية عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة بضحايا الفيضانات والانزلاقات الأرضية التي اجتاحت عدة مقاطعات في نيبال، وأسفرت عن وقوع عدد من الضحايا والإصابات وفقدان آخرين.
وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة تضامن المملكة الكامل مع جمهورية نيبال الديمقراطية الفيدرالية الصديقة، معرباً عن أصدق التعازي لأسر الضحايا والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين والسلامة للمفقودين.
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