الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت مديرية الأمن العام / مديرية شؤون الأفراد – مركز تجنيد الأمن العام- عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والإناث لحساب مديرية الأمن العام – النقص العام – بالصبغة العسكرية بمهنة(مسلح) لحملة شهادة البكالوريوس، الدبلوم (شامل ناجح)، توجيهي ناجح فما دون ولغاية الصف العاشر الناجح، وبمهنة (سائق سيارة /سائق دراجة نارية) للذكور فقط لحملة شهادة التوجيهي الناجح فما دون ولغاية الصف العاشر الناجح.
ويكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام () اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 1/10/2024 ولغاية يوم الثلاثاء 15/10/2024
وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:
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