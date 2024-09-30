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الأمن العام يفتح باب التجنيد للذكور والإناث

9/30/2024 11:35:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت مديرية الأمن العام / مديرية شؤون الأفراد – مركز تجنيد الأمن العام- عن حاجتها لتجنيد عدد من الذكور والإناث لحساب مديرية الأمن العام – النقص العام – بالصبغة العسكرية بمهنة(مسلح) لحملة شهادة البكالوريوس، الدبلوم (شامل ناجح)، توجيهي ناجح فما دون ولغاية الصف العاشر الناجح، وبمهنة (سائق سيارة /سائق دراجة نارية) للذكور فقط لحملة شهادة التوجيهي الناجح فما دون ولغاية الصف العاشر الناجح.

ويكون تقديم الطلبات فقط عن طريق الموقع الرسمي الرئيسي لمديرية الأمن العام () اعتباراً من يوم غد الثلاثاء 1/10/2024 ولغاية يوم الثلاثاء 15/10/2024

وتالياً نص الإعلان الصادر عن مديرية الأمن العام والذي يتضمن كافة المعلومات والشروط والوثائق المطلوبة:

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