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أردوغان: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية

9/30/2024 11:35:17 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية التي تدفع المنطقة برمتها نحو النار.


واضاف "إذا فشل مجلس الأمن في وقف هجمات إسرائيل في غزة ولبنان فعلى الجمعية العامة أن توصي باستخدام القوة".-(وكالات)

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