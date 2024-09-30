أردوغان: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية

أردوغان: لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية
التاريخ
9/30/2024 11:35:17 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لا يمكن للمجتمع الدولي أن يظل صامتا إزاء العربدة الإسرائيلية التي تدفع المنطقة برمتها نحو النار.
واضاف "إذا فشل مجلس الأمن في وقف هجمات إسرائيل في غزة ولبنان فعلى الجمعية العامة أن توصي باستخدام القوة".-(وكالات)
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